Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","shortLead":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","id":"20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697ed81-0c08-4e44-8819-63b103411b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 19. 12:02","title":"Hét ittas sofőrt fogtak a miskolci rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti Operettszínház online előadásain.","shortLead":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti...","id":"20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb2371-d729-429e-811d-3081b31d5310","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Népszerű előadásait közvetíti online az ünnepi időszakban az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.","shortLead":"A kormány emailben tájékoztatja a vakcinainfo.gov.hu oldalon regisztrálókat az oltások engedélyezési folyamatáról –...","id":"20201219_A_kormany_emailt_kuld_a_regisztraloknak_a_vedooltasok_engedelyezesi_folyamatarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e794f021-bd97-489f-a287-97704265d076","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_A_kormany_emailt_kuld_a_regisztraloknak_a_vedooltasok_engedelyezesi_folyamatarol","timestamp":"2020. december. 19. 10:34","title":"A kormány emailt küld a regisztrálóknak a védőoltások engedélyezési folyamatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ea5449-8a13-40ec-b2ba-4be9aa159336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcsra emelkedett az amerikai Tesla részvényárfolyama pénteken az S&P tőzsdeindexben való hétfői megjelenése előtt.","shortLead":"Csúcsra emelkedett az amerikai Tesla részvényárfolyama pénteken az S&P tőzsdeindexben való hétfői megjelenése előtt.","id":"20201219_Rekordszinten_a_Tesla_reszvenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ea5449-8a13-40ec-b2ba-4be9aa159336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a6f9f3-98be-48f5-ab0a-dff10c758bb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Rekordszinten_a_Tesla_reszvenye","timestamp":"2020. december. 19. 10:09","title":"Rekordszinten a Tesla részvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd80909-4779-4762-8032-620b870234d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elkapták. ","shortLead":"A rendőrök elkapták. ","id":"20201220_Csucskategorias_mobilokkal_csalt_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd80909-4779-4762-8032-620b870234d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ecebba-020e-4f4c-92dc-a69cd25feb7e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Csucskategorias_mobilokkal_csalt_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. december. 20. 11:35","title":"Csúcskategóriás mobilokkal csalt egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f405edb8-67f2-4598-8cfe-b98f7c793b9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először repült orosz hajtóművel az MC-21-es (orosz jelzéssel MSz-21-es) utasszállító repülőgép Irkutszk felett.","shortLead":"Először repült orosz hajtóművel az MC-21-es (orosz jelzéssel MSz-21-es) utasszállító repülőgép Irkutszk felett.","id":"20201219_irkut_mc21_msz_orosz_utasszallito_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f405edb8-67f2-4598-8cfe-b98f7c793b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d77d7f-6f61-4830-b38e-3d64c6f1d60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_irkut_mc21_msz_orosz_utasszallito_repules","timestamp":"2020. december. 19. 00:03","title":"Ez az a repülő, amellyel Oroszország lenyomná az Airbus A320-ast és a Boeing 737-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","shortLead":"A szakmát nemrég értesítették a tervről, azóta már Kásler Miklósnál tiltakoznak a szakmaiatlan döntés miatt.","id":"20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4663400d-3790-433e-9379-63a22aa62289","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_pszichiatriai_idegsebeszeti_kozpont_ezeragyas","timestamp":"2020. december. 18. 19:39","title":"24.hu: Ezerágyas pszichiátriai és idegsebészeti központot hozna létre a kormány több intézmény összevonásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]