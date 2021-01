Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap megállapodást kötött a legnagyobb és legrégebbi japán lencsegyártó Meniconnal. ","shortLead":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap...","id":"202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e11cb1-807b-40c4-bdad-2114416fd372","keywords":null,"link":"/360/202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","timestamp":"2021. január. 13. 10:00","title":"Aki ezt a kontaktlencsét felteszi, az több mindent lát, mint az éleslátók nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont mindenki.","shortLead":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont...","id":"20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f38d-392a-47b1-a8c1-cd94b6b66ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 13. 16:19","title":"Putyin elrendelte, hogy minden oroszt beoltanak a Szputnyik V vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban. A bécsi Sigmund Freud Múzeum azoknak a zsidóknak is emléket állít, akiket távozása után zsúfoltak be az üresen hagyott rendelőbe.","shortLead":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban...","id":"202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c375532-9ab8-49ae-8921-520d6fa8c444","keywords":null,"link":"/360/202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","timestamp":"2021. január. 12. 15:00","title":"Eltűnt a híres dívány a bécsi Freud múzeumból, okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc4e76f-bfe9-42fe-823c-f4bb537476a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól régi-új néven, minimálisan modernizált formában kapható az AvtoVAZ több évtizedes múltra visszatekintő terepjárója.","shortLead":"Mostantól régi-új néven, minimálisan modernizált formában kapható az AvtoVAZ több évtizedes múltra visszatekintő...","id":"20210112_szovjet_legenda_lecsendesitve_tert_vissza_a_jo_oreg_lada_niva_legend_avtovaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc4e76f-bfe9-42fe-823c-f4bb537476a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9accd46-6fa2-4bf5-8ac8-78d28689ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_szovjet_legenda_lecsendesitve_tert_vissza_a_jo_oreg_lada_niva_legend_avtovaz","timestamp":"2021. január. 12. 06:41","title":"Velünk élő szovjet legenda: lecsendesítve tért vissza a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság forrásai szerint egy eldobott gumikesztyűt ábrázoló kép miatt váltották le a fotószerkesztőség vezetőjének, Orbánról pedig már csak az udvari fotósok képeit közölhetik.","shortLead":"Az újság forrásai szerint egy eldobott gumikesztyűt ábrázoló kép miatt váltották le a fotószerkesztőség vezetőjének...","id":"20210112_mti_fotoszerkeztoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b424adf7-f454-4373-ab7c-586fd1dafc89","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_mti_fotoszerkeztoseg","timestamp":"2021. január. 12. 21:14","title":"Szabad Európa: Már képeken is szűri a valóságot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU. A vádlottak már tavaly nyáron elhagyták az országot.","shortLead":"A kurd házaspár évekig a Kurdisztáni Munkáspárt kötelékéhez tartozott. A szervezetet terrorcsoportnak tekinti az EU...","id":"20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08394904-a3b5-4803-8e1d-c120aebceb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_magyarorszag_hazaspar_terrorszervezet_kurdok_pkk_kiutasitas","timestamp":"2021. január. 13. 14:47","title":"Terrorszervezetnél szolgált házaspárt utasítottak ki Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","shortLead":"A világ bitcoinjának ötöde lapulhat örökre hozzáférhetetlen e-pénztárcákban.","id":"20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed3685-b082-47c3-bf08-6b90d50b102c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_elfelejtett_jelszo_elbukott_bitcoin_vagyon","timestamp":"2021. január. 13. 13:29","title":"Elfelejtett jelszó miatt bukhatja 240 millió dolláros bitcoinvagyonát egy programozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]