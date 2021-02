Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a68ed25e-7b8a-4a93-a0bf-d48cba3a5221","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több százmillió forint értékű készítményt foglaltak le egy zuglói raktárban.","shortLead":"A rendőrök több százmillió forint értékű készítményt foglaltak le egy zuglói raktárban.","id":"20210211_Merkely_Bela_hirdetes_csodaszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68ed25e-7b8a-4a93-a0bf-d48cba3a5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c9a51f-e1ca-448f-8a1c-718e68f5665a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Merkely_Bela_hirdetes_csodaszer","timestamp":"2021. február. 11. 10:59","title":"Előállították a nőt, aki Merkely Béla nevével hirdetett csodaszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva zárják be. ","shortLead":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva...","id":"20210210_Blue_Sky_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7aa40-8aec-46a0-893d-6f8fd3fe68eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Blue_Sky_bezaras","timestamp":"2021. február. 10. 13:04","title":"Bezárja a Jégkorszakot készítő stúdiót a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","shortLead":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","id":"20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680cda0a-6cdc-49a9-8f5a-d26ea109f590","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","timestamp":"2021. február. 10. 09:03","title":"Jön az újabb vakcina – ezúttal Iránból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","shortLead":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","id":"20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efb633-fbb3-482d-bb8b-6da7e11f455b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","timestamp":"2021. február. 11. 21:14","title":"Balesetezett Fernando Alonso, biciklizés közben elgázolhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokakat visszatarthatnak a szigorú feltételek és a növekvő árak, de így is roham indulhat a következő két évben.","shortLead":"Sokakat visszatarthatnak a szigorú feltételek és a növekvő árak, de így is roham indulhat a következő két évben.","id":"20210210_GKI_otthonteremtesi_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e75a3fe-1626-40fd-81ca-26dc52fc606a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_GKI_otthonteremtesi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 10. 06:13","title":"GKI: Több mint 600 ezer család veheti igénybe a lakásfelújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint...","id":"20210211_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a07b02-8b54-473c-afe6-033fec38c028","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 11. 09:05","title":"Koronavírus: 97 beteg meghalt, 1862 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton érvelhetnek a volt amerikai elnökkel szembeni felelősségre vonási tárgyaláson.","shortLead":"A demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton érvelhetnek a volt amerikai elnökkel...","id":"20210210_Impeachment_Capitolium_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52235af-dbb5-4e8e-9f17-cca1c4591921","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Impeachment_Capitolium_Donald_Trump","timestamp":"2021. február. 10. 19:26","title":"Impeachment: Eddig nem látott felvételeket mutathatnak meg a Capitolium ostromáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","shortLead":"A dunaföldvári szakaszon futottak bele a dél-koreai luxusautóval száguldó sofőrbe.","id":"20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd72c3b4-64fc-4068-bc43-f85c6a5702cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bd37c9-eb1e-4ffb-9cf8-a247d935bc44","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_auto_Genesis_202_kmh_6os_ut","timestamp":"2021. február. 11. 13:54","title":"Nem gyakori autó nálunk a Genesis, főleg nem 202 km/h-val a 6-os úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]