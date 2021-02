Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem hivatalos hírek szerint számos eseményre készül idén, az egyik különösen izgalmasnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft nem hivatalos hírek szerint számos eseményre készül idén, az egyik különösen izgalmasnak tűnik.","id":"20210211_microsoft_windows_10_dizajn_atalakitas_sun_valley_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef5c619-bf6d-498d-a515-f3639fb0f1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_microsoft_windows_10_dizajn_atalakitas_sun_valley_projekt","timestamp":"2021. február. 11. 08:03","title":"Még idén bejelenthetik a Windows 10 nagy átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mail on Sunday az ítélet szerint törvénytelenül hozta nyilvánosságra Sussex hercegnéjének kézzel írt magánlevelét.","shortLead":"A Mail on Sunday az ítélet szerint törvénytelenül hozta nyilvánosságra Sussex hercegnéjének kézzel írt magánlevelét.","id":"20210211_meghan_markle_pert_nyert_mail_on_sunday","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebae55-8fbf-42a1-a80c-d935b9ba7520","keywords":null,"link":"/elet/20210211_meghan_markle_pert_nyert_mail_on_sunday","timestamp":"2021. február. 11. 20:02","title":"Meghan Markle megnyerte a pert a lap ellen, amely nyilvánosságra hozta apjának írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés miatt lezárták az autópálya fővárosból kifelé vezető oldalának egy sávját.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés miatt lezárták az autópálya fővárosból kifelé vezető oldalának egy sávját.","id":"20210212_m3_as_autopalya_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4817644-a91e-4c1d-9671-6a551183ebb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_m3_as_autopalya_baleset","timestamp":"2021. február. 12. 17:32","title":"Öt autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","shortLead":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","id":"20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6329860-e3e4-44af-8944-1ea654410f03","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","timestamp":"2021. február. 10. 20:13","title":"Bruce Springsteennek bíróság elé kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9ae46e-12dc-43d0-807a-992e5ec9faa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai-brit-magyar állampolgárságú gyanúsított pszichés betegséggel küzdött és alkoholproblémái voltak.","shortLead":"Az amerikai-brit-magyar állampolgárságú gyanúsított pszichés betegséggel küzdött és alkoholproblémái voltak.","id":"20210211_Letartoztatas_keseles_francia_fiatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9ae46e-12dc-43d0-807a-992e5ec9faa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fbe999-f4a4-479f-898e-c6dbd9d04967","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Letartoztatas_keseles_francia_fiatal","timestamp":"2021. február. 11. 16:40","title":"Letartóztatásban marad a férfi, aki halálra szúrt egy francia fiatalt Budapesten, mert \"rossz napja volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Josep Borrellel, az EU külügyi főképviselőjével. Nem kizárt azonban, hogy a diadal pirruszi győzelemként vonul be Brüsszel és Moszkva kapcsolatának történetébe: nem biztos ugyanis, hogy jó ötlet megalázni azt, aki még párbeszédet akar folytatni Oroszországgal.","shortLead":"Oroszországban napok óta az az egyik kedvenc témája a rezsimpárti médiának, hogy miképpen mosta fel a padlót Szergej...","id":"20210211_eu_orosz_feszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effe0aa9-74a9-448d-917f-247598e91223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765f4948-c2bf-4bc8-85a7-47975e5d4116","keywords":null,"link":"/vilag/20210211_eu_orosz_feszultseg","timestamp":"2021. február. 11. 18:01","title":"Moszkva úgy alázza az EU-t, hogy nem is ez állna érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem szeretné. ","shortLead":"Így jár el közel 30 éve azokkal a társaival szemben, akikről úgy érzi, a fejére nőhetnének, de átállásukat sem...","id":"202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99cc1a-a8f6-40d0-93b0-acdabefb6024","keywords":null,"link":"/360/202106__aderlazarnavracsicsstumpf__orbani_taktika__kifizetes__verhetetlen_csapat","timestamp":"2021. február. 12. 06:30","title":"Felemel, ejt, visszaemel – ez Orbán Viktor személyzeti politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","shortLead":"A pilótát kerékpározás közben ütötte el egy kocsi.","id":"20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a2a577-91e0-4d02-9bbf-550ec75a833f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_fernando_alonso_allakpocstores_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 14:18","title":"Megműtötték az elütött Alonsót, 48 óráig még kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]