[{"available":true,"c_guid":"7448a918-31cc-4b6a-9625-2b8549e4b311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a párt elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a Facebookon. Mindez azért érdekes, mert a zuglói körzetben Tóth Csaba szocialista politikus az országgyűlési képviselő, akivel szemben a Momentumnak jelentős kifogásai voltak. ","shortLead":"Ezt a párt elnöke, Fekete-Győr András jelentette be a Facebookon. Mindez azért érdekes, mert a zuglói körzetben Tóth...","id":"20210215_hadhazy_akos_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7448a918-31cc-4b6a-9625-2b8549e4b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7748ea6-da57-43e7-8ce0-9660f027f341","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_momentum","timestamp":"2021. február. 15. 12:59","title":"Hadházy Ákost Zuglóban indítja a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kozma Ákos kezdeményezte Kásler Miklósnál, hogy vizsgálják felül a szabályozást.\r

","shortLead":"Kozma Ákos kezdeményezte Kásler Miklósnál, hogy vizsgálják felül a szabályozást.\r

","id":"20210215_Iskolaerettseg_Visszassagokat_tart_fel_alapveto_jogok_biztosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40efd0a2-40eb-4ddd-8de0-ee3862874c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Iskolaerettseg_Visszassagokat_tart_fel_alapveto_jogok_biztosa","timestamp":"2021. február. 15. 17:20","title":"Új iskolaérettségi szabályok: Visszásságokat tárt fel alapvető jogok biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2801d338-58ae-455a-afc6-1e829c9b6efc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem 1 kilométeres mélységben, sötétségben és -2 Celsius-fokon nem gondolták volna, hogy élőlényeket találnak a kutatók.","shortLead":"Majdnem 1 kilométeres mélységben, sötétségben és -2 Celsius-fokon nem gondolták volna, hogy élőlényeket találnak...","id":"20210215_antarktisz_flichner_ronne_selfjeg_szivacs_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2801d338-58ae-455a-afc6-1e829c9b6efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268da962-5b4e-419b-81c1-bbee9620cefd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_antarktisz_flichner_ronne_selfjeg_szivacs_felfedezes","timestamp":"2021. február. 15. 20:03","title":"Videó: Különleges élőlényeket találtak a tudósok az Antarktisz jege alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","shortLead":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","id":"20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca603b0-5a37-4c0e-a1d5-cd10a74d78b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. február. 16. 07:10","title":"Helyettes államtitkár lett Bencsik Dávid, a Demokrata főszerkesztőjének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","shortLead":"A filmet a közel két éve elhunyt Keith Flintnek dedikálják.","id":"20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e181e5c0-f2d9-40f4-b92e-7878520640ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85899430-0222-4a62-bcec-3b291a1a6535","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Kulonleges_doumentumfilm_keszul_a_Prodigyrol","timestamp":"2021. február. 15. 15:52","title":"Különleges dokumentumfilm készül a Prodigyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","shortLead":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","id":"20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430b923-9d34-41c6-a247-a960c071b5cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 16. 15:26","title":"Szépséghibás gyümölcsökből készít kozmetikumokat egy spanyol mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d952cb02-2415-4caa-8ad0-fd9fe912a33d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális. ","shortLead":"Nemcsak pengeti, hanem közben a ritmust is üti a hangszeren. Mutatjuk, milyen zseniális.