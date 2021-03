Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel a következő hét évben megtoldja az uniós támogatásokat. A feltételeket ráadásul nem Orbán Viktor diktálja.","shortLead":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel...","id":"202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb380c0-0674-4159-84ec-9bb03a29c475","keywords":null,"link":"/360/202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","timestamp":"2021. március. 02. 15:00","title":"Orbán ott áll a világ zöldségespultjánál, de kérdés, lesz-e vevő az árujára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított csatlakozóhely. Lehet, hogy a következő MacBook Pro esetében már nem lesz mire ácsingózni.","shortLead":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított...","id":"20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abc7d25-b019-43b9-a0a7-fa3d3fc4f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","timestamp":"2021. március. 03. 09:33","title":"Rég áhított csatlakozóhelyeket kaphat a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A varsói ukrán nagykövetség egyik attaséját már vissza is hívták, miután egy kisbuszban aranyat és nagy mennyiségű cigarettát találtak az ukrán vámosok a lengyel határnál – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"A varsói ukrán nagykövetség egyik attaséját már vissza is hívták, miután egy kisbuszban aranyat és nagy mennyiségű...","id":"20210302_16_kilo_arannyal_es_8800_doboz_csempeszcigivel_bukott_le_az_ukran_diplomata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f9ead7-bf7f-492e-acda-f643e0249bba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_16_kilo_arannyal_es_8800_doboz_csempeszcigivel_bukott_le_az_ukran_diplomata","timestamp":"2021. március. 02. 15:45","title":"16 kiló arannyal és 8800 doboz csempészcigivel bukott le az ukrán diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak egy ma még szürke házfalra festett 3D-s képpel.\r

\r

","shortLead":"Folytatódik a „Színezzük tovább Kazincbarcikát” program. Ezúttal a kerékpározást kell népszerűsítenie a pályázóknak...","id":"20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb4d47-9512-44f1-ad20-8b58e7f3e616","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Gigantikus_biciklit_lehet_festeni_800_ezerert_Kazincbarcikan","timestamp":"2021. március. 03. 14:30","title":"Gigantikus biciklit lehet festeni 800 ezerért Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lírai rock Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas nagymestere, a Korál együttes alapítója 1951. március 2-án született, de 70. születésnapját már nem érhette meg, tavaly novemberben a koronavírus áldozata lett.","shortLead":"A lírai rock Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas nagymestere, a Korál együttes alapítója 1951. március 2-án született, de...","id":"20210302_Ma_lenne_70_eves_Balazs_Feco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aba92d9-3e80-425b-b31a-f7bb4fc8d734","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Ma_lenne_70_eves_Balazs_Feco","timestamp":"2021. március. 02. 10:46","title":"„Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak” – Ma lenne 70 éves Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg egyértelműbbé tennék, melyik csatlakozó milyen töltőhöz való.","shortLead":"Elvileg egyértelműbbé tennék, melyik csatlakozó milyen töltőhöz való.","id":"20210302_Ujfajta_jelolest_kapnak_Europaban_a_villanyautok_toltoi_es_csatlakozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90739047-380d-4020-9185-96f73212556c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Ujfajta_jelolest_kapnak_Europaban_a_villanyautok_toltoi_es_csatlakozoi","timestamp":"2021. március. 02. 15:38","title":"Újfajta jelölést kapnak Európában a villanyautók töltői és csatlakozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is feljelentést tett az előző vezetés által szignózott szerződések miatt.","shortLead":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is...","id":"20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238b1dc-0fde-40e1-adf9-6fc50fdb985a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","timestamp":"2021. március. 02. 13:17","title":"Uniós beruházásokat vizsgál az OLAF és a rendőrség Keszthelyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy egyedét, amelyekről kiderült, képesek világítani a sötétben.","shortLead":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy...","id":"20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e9ab1-da60-471c-ba65-8075c1a35cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","timestamp":"2021. március. 03. 19:03","title":"Világító cápákra bukkantak a tudósok Új-Zélandnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]