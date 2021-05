Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","shortLead":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","id":"20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15587b7-1f29-476d-9644-3b2ca3abb9fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","timestamp":"2021. május. 27. 10:31","title":"Majka és a Halott Pénz biztosan ott lesz az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány ráerősített az emberek egészségi és gazdasági félelmeire, de a politikai hovatartozás továbbra is befolyásolja Magyarország problématérképét, derül ki a Policy Solutions új kutatásából.","shortLead":"A koronavírus-járvány ráerősített az emberek egészségi és gazdasági félelmeire, de a politikai hovatartozás továbbra is...","id":"20210526_egeszsegugy_tarsadalom_jovokep_policy_solutions_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ff8fa0-d81d-4ba3-821e-93414b67aeac","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_egeszsegugy_tarsadalom_jovokep_policy_solutions_kutatas","timestamp":"2021. május. 26. 16:08","title":"A magyarok szerint a leépülő egészségügy veszélyezteti legjobban az ország jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","shortLead":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","id":"20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddade3c-4f9c-41bf-a8b7-c75ab34eebde","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","timestamp":"2021. május. 28. 13:39","title":"Férfi- és női kórus helyett: nemsemlegessé tennék a hangszíneket a zenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","shortLead":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","id":"20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891989e7-6886-43a1-93b4-89543cf82f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","timestamp":"2021. május. 26. 17:27","title":"Megvertek egy utast a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e3a36-6624-4574-b312-98d002039893","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A város alatt magmát fedeztek fel és egy újabb kitöréstől tartanak a hatóságok.","shortLead":"A város alatt magmát fedeztek fel és egy újabb kitöréstől tartanak a hatóságok.","id":"20210527_vulkankitores_kongo_goma_nyiragongo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e3a36-6624-4574-b312-98d002039893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee17fbe-f327-459c-b8dc-bb9040f47b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_vulkankitores_kongo_goma_nyiragongo","timestamp":"2021. május. 27. 08:52","title":"Vulkánkitörés veszélye miatt több tízezren menekülnek egy kongói városból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","shortLead":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","id":"20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65b9b6-353e-4666-9b56-54293adaef85","keywords":null,"link":"/sport/20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","timestamp":"2021. május. 26. 19:21","title":"Puskás Ferencről neveztek el utcát Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bd8c4-bf7c-4a20-afc5-1b3d400a5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KPMG kutatása szerint ötéves növekedést tört derékba a járvány, leginkább a közvetítések és a jegyeladások hiányát érezték meg a klubok.","shortLead":"A KPMG kutatása szerint ötéves növekedést tört derékba a járvány, leginkább a közvetítések és a jegyeladások hiányát...","id":"20210527_2100_milliard_forinttal_esett_vissza_a_legnagyobb_europai_focicsapatok_erteke_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bd8c4-bf7c-4a20-afc5-1b3d400a5ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cfcf5a-dd0a-478f-9b03-c16924f2e1d5","keywords":null,"link":"/sport/20210527_2100_milliard_forinttal_esett_vissza_a_legnagyobb_europai_focicsapatok_erteke_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2021. május. 27. 10:30","title":"2100 milliárd forinttal esett vissza a legnagyobb európai focicsapatok értéke a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]