[{"available":true,"c_guid":"4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű adatot eredményezett.","shortLead":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű...","id":"20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a806c1-535d-49ef-93c5-b063d43a9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","timestamp":"2021. június. 08. 13:03","title":"Soha nem látott részletességgel térképezte fel a Google az emberi agy egy szeletét, különös dolgokra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első internet-celeb, aki a profi ökölvívószakma figyelmébe került: 2018 óta különböző YouTuberek és kiöregedett világsztárok szállnak ringbe őrületes pénzekért. Kulcskérdés előtt áll a szakma: jót tesz-e egy sportnak, ha az amatőrök a profik rivaldafényét élvezhetik, vagy az \"elseggfejesedés\" a kamerák színe előtt öli meg a boksz hagyatékát?","shortLead":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első...","id":"20210607_boksz_mayweather_logan_paul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27702168-4ff9-4473-b8ff-14cf480c6678","keywords":null,"link":"/sport/20210607_boksz_mayweather_logan_paul","timestamp":"2021. június. 07. 20:00","title":"A szemünk láttára válik viccé a profi boksz, de ez nem feltétlen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c73ed7-5a2a-4ea4-9a0a-4b303a9bc782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","timestamp":"2021. június. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvetésre se méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené az alkalmazás.","shortLead":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené...","id":"20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087df77-19af-46e9-9851-c01f648fba30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","timestamp":"2021. június. 07. 16:03","title":"Még több adatot gyűjtene a TikTok az amerikai felhasználókról, kell neki a biometrikus információ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is elérhető lesz? Az iOS 15 esetében különösen engedékeny az amerikai gyártó.","shortLead":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is...","id":"20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c370fcf2-6ea9-4023-8878-f05f668b39b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","timestamp":"2021. június. 08. 15:03","title":"Örömhír az Apple-től: még a 6 éve megjelent iPhone 6S-re is tölthető lesz az iOS 15","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ae9682-51d1-4384-a390-5adbb3c2a020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hétéves kisfiú álma az volt, hogy rendőrautóval mehessen egyszer óvodába. A borsodi rendőrségnek köszönhetően teljesült.



","shortLead":"Egy hétéves kisfiú álma az volt, hogy rendőrautóval mehessen egyszer óvodába. A borsodi rendőrségnek köszönhetően...","id":"20210608_Ez_eletem_legjobb_napja__rendorauto_vitte_oviba_Patrikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ae9682-51d1-4384-a390-5adbb3c2a020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144a3ca6-cc80-4e90-9d3f-01e29da9458b","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Ez_eletem_legjobb_napja__rendorauto_vitte_oviba_Patrikot","timestamp":"2021. június. 08. 17:17","title":"„Ez életem legjobb napja” – rendőrautó vitte oviba Patrikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","shortLead":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","id":"20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410248-d4b9-4675-a4db-8fb2142da064","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"Szinte egész nap nem tűnt fel senkinek, hogy lánya helyett az anyja ment iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály és Matolcsy György is felszólal. A témákban is csak úgy záporoznak a szép szavak: Matolcsy előadásának címe Újraindítás és helyreállítás, Vargáé Újraindítás, növekedés, egyensúly.","shortLead":"Magyarország újraindul! Ezzel a címmel rendezik meg a Világgazdaság konferenciáját, amelyen Orbán Viktor, Varga Mihály...","id":"20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c6d951-9e0c-4038-be0b-ae30e8b4588b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Matolcsy_mnb_alapkamat_orban_varga_konferencia","timestamp":"2021. június. 09. 10:29","title":"Matolcsy: Már júniusban alapkamatot emelhet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]