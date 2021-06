Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget iPadek esetében is detektálta egy kiberbiztonsági szakértő. A probléma akkor jelentkezik, ha a készülék olyan hálózathoz csatlakozik, amelynek nevében a százalék (%) jele is szerepel.","shortLead":"A jelenséget iPadek esetében is detektálta egy kiberbiztonsági szakértő. A probléma akkor jelentkezik, ha a készülék...","id":"20210621_iphone_ipad_wifi_halozat_bug_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf7be77-6a97-4abc-8f5e-e86bb7646803","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_iphone_ipad_wifi_halozat_bug_hiba","timestamp":"2021. június. 21. 16:33","title":"Egy fura hiba miatt elveszhet az iPhone-ok wifire kapcsolódási képessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","shortLead":"A Puma ST limitált szériás új változatát közel 300 ezer szavazat alapján készített el a Ford európai részlege.","id":"20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e0cb91-6489-4134-b5e7-7a5d71740ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c589ef-1ae3-4080-b55b-235b0a5d91a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_internetes_szavazas_ford_puma_st","timestamp":"2021. június. 21. 09:21","title":"Önök kérték: internetes szavazásból született a legújabb Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból igencsak nehéz valóban érintetlen példányt találni. ","shortLead":"A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból...","id":"20210621_autok_serules_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca434b-8bfd-4b7f-9b9a-c879f727dbbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_autok_serules_Europa","timestamp":"2021. június. 21. 14:43","title":"Itt egy lista, mely autók sérülnek a legritkábban és a leggyakrabban Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már közel 4,5 millió ember mindkét adag oltását megkapta.","shortLead":"Már közel 4,5 millió ember mindkét adag oltását megkapta.","id":"20210621_Kilenc_beteg_hunyt_el_a_hetvegen_a_koronavirusfertozes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de31f4d-f316-4ee2-baa5-fdff7331eada","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kilenc_beteg_hunyt_el_a_hetvegen_a_koronavirusfertozes_miatt","timestamp":"2021. június. 21. 09:25","title":"Kilenc beteg hunyt el a hétvégén, 202 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott kapusa müncheni sajtótájékoztatóján magyar nyelven semmit nem árult el álláspontjáról, de németül már kicsit erősebben utalt véleményére. Marco Rossi szerint ők mindenki felé tiszteletet mutatnak.","shortLead":"A válogatott kapusa müncheni sajtótájékoztatóján magyar nyelven semmit nem árult el álláspontjáról, de németül már...","id":"20210622_Gulacsi_allianz_szivarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0cd2f7-cd0c-45ea-b6aa-f6988a54d669","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Gulacsi_allianz_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 18:12","title":"Gulácsi Péter: Mindenki tudja, hogyan gondolkodom a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtöttük, mekkora az ellenállás a kirekesztő jogszabállyal szemben.","shortLead":"Összegyűjtöttük, mekkora az ellenállás a kirekesztő jogszabállyal szemben.","id":"20210618_Piaci_szereploktol_a_civilekig_politikusoktol_a_pedagogusokig_atfogo_tarsadalmi_ellenallas_van_kialakuloban_a_melegellenes_torvennyel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834078e-c170-407d-8ae8-f2a8ec5dec3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Piaci_szereploktol_a_civilekig_politikusoktol_a_pedagogusokig_atfogo_tarsadalmi_ellenallas_van_kialakuloban_a_melegellenes_torvennyel_szemben","timestamp":"2021. június. 21. 14:59","title":"Tömött sorokban ítélik el a kormány melegellenes törvényét a cégek, szervezetek, politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","shortLead":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","id":"20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f055f0-5d21-4971-8734-f7fd79854367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","timestamp":"2021. június. 22. 11:46","title":"Jelentősen csökkenti autóinak gyártási költségét a BMW, beindítják a debreceni gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]