Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán még melegebb lehet.","shortLead":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán...","id":"20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afee5f-4eeb-4176-9214-0239a19e7758","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","timestamp":"2021. június. 28. 05:38","title":"Visszatér a hőség, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","shortLead":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","id":"20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f508a1e-7848-4918-8bcb-93c32281e2f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","timestamp":"2021. június. 27. 21:55","title":"Megint a Balatonba fulladt egy férfi, mert nem volt rajta mentőmellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült Államok hatóságait okolta \"ezért a tragédiáért\", miután szerdán holtan találták a cellájában egy Barcelona melletti börtönben - írja a CNN.","shortLead":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült...","id":"20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca3fe80-fff6-423d-99d8-2d7ce2c6fe6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","timestamp":"2021. június. 26. 11:36","title":"A börtönben holtan talált McAfee özvegye nem hisz az öngyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.","shortLead":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes...","id":"202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3d1ac-b749-484b-90c8-1ba457f1b7b0","keywords":null,"link":"/360/202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Úgy tűnik, valamelyik kormánykedvenc oligarcha viheti az autópálya-koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","shortLead":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","id":"20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364db212-49d1-4fe5-bb60-505a479073ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","timestamp":"2021. június. 26. 20:57","title":"Magára hagyták a nagy hőségben a befogott madárakat, néhány el is pusztult Dócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","shortLead":"A 23 éves pilótának ez az idei harmadik, egyben pályafutása hatodik F1-es pole pozíciója.","id":"20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de224426-1251-4546-b93f-ed74f1a1cc1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Verstappen_indul_az_elrol_a_Stajer_Nagydijon","timestamp":"2021. június. 26. 16:53","title":"Verstappen indul az élről a Stájer Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]