[{"available":true,"c_guid":"addae8b5-d68b-4883-a49c-1757fe29c854","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Először adják ki eredeti formájában az Auschwitzot is megjárt Galló Olga lágernaplóját, a Tíz hónap Babilont. Az írás a szocialista cenzúra áldozata lett, 1978-ban csak magánkiadásban jelenhetett meg a napló megcsonkított változata. A szerző unokája, Fullajtár Andrea főszereplésével színdarab is készült a műből, amit az auschwitzi haláltábor felszabadításának 80. évfordulóján mutatnak be.","shortLead":"Először adják ki eredeti formájában az Auschwitzot is megjárt Galló Olga lágernaplóját, a Tíz hónap Babilont. Az írás...","id":"20250125_hvg-hiteles-forras-gallo-olga-lagernaplo-auschwitz-breslau-szocialista-cenzura-fullajtar-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/addae8b5-d68b-4883-a49c-1757fe29c854.jpg","index":0,"item":"0fc0cb42-7859-4b9d-8575-636c2150eb9e","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-hiteles-forras-gallo-olga-lagernaplo-auschwitz-breslau-szocialista-cenzura-fullajtar-andrea","timestamp":"2025. január. 25. 17:30","title":"„Utoljára látom dr. Mengelét!” – először jelenik meg cenzúrázatlanul Galló Olga lágernaplója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az illiberalizmus exportja és újságcikkek az 1920-as évekből. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"da8efbe5-4400-4785-a1c1-029ff0524c21","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","timestamp":"2025. január. 26. 06:00","title":"Elvitelre #103: Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","shortLead":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","id":"20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa.jpg","index":0,"item":"1bacc893-1a39-4607-bda2-2ed5a11c2175","keywords":null,"link":"/elet/20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","timestamp":"2025. január. 27. 05:11","title":"Miért nem pisilhetek a repülőn indulás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis az enyém” – mondta A brutalista Tóth Lászlójának megformálója a HVG-nek. Adrien Brodyt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük a forgatásról, magyar kötődéseiről, az antiszemitizmusról és a bevándorlósorsról. Beszélgettünk a tíz Oscar-díjra jelölt film rendezőjével, Brady Corbettel is, aki szerint a híresen nehéz magyar nyelv tele van agresszívnak ható hangokkal.","shortLead":"„Azt volt a legnehezebb megélni, hogy egy ponton elkerült tőlem a szerep, és csak hosszú idő múltán lett végül mégis...","id":"20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e.jpg","index":0,"item":"b39b1857-7728-4eae-9d1c-ac33e8d673cd","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-idegenbe-szakadt-adrien-brody-interju-brutalista-bevandorlo-magyar_nyelv-karomkodas","timestamp":"2025. január. 25. 20:00","title":"Adrien Brody a HVG-nek: Gyerekként nagyon jó voltam a magyar káromkodások elsajátításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2c20d7-0030-44cb-a17f-a9ead3bc7717","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A harmincszoros belga válogatott Radja Nainggolant már ki is hallgatták.","shortLead":"A harmincszoros belga válogatott Radja Nainggolant már ki is hallgatták.","id":"20250127_labdarugas-belgium-radja-nainggolan-letartoztatas-drogkereskedelem-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2c20d7-0030-44cb-a17f-a9ead3bc7717.jpg","index":0,"item":"f82a76c9-135d-4a1b-a36d-f65c5cb640ce","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-belgium-radja-nainggolan-letartoztatas-drogkereskedelem-vad","timestamp":"2025. január. 27. 12:13","title":"Drogkereskedelem miatt letartóztatták a Roma és az Inter korábbi középpályását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első négykerekű modellje. A legfontosabb kérdések: vajon milyen minőséggel és utastérrel veszi célkeresztbe hamarosan az európai vevőket? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első...","id":"20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd.jpg","index":0,"item":"3cf0b901-0d4b-4e74-ab1e-1e31ef77f754","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 17:50","title":"Milyen a Xiaomi első autója? Beültünk az akár 1548 lóerős kínai újdonságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]