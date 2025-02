Több mint ezer zenész, köztük Kate Bush, Damon Albarn és Annie Lennox (nyitóképünkön) jegyzi azt a néma albumot, amelyet a brit kormány tervei ellen tiltakozva adtak ki. A tervek szerint ugyanis a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek engedély nélkül használhatnák a szerzői jogvédelem alatt álló műveket.

A This What We Want? című albummal arra is figyelmeztetnek, hogy a szerzői jog javasolt változtatásai miatt a megélhetésük is veszélybe kerül. „A brit kormány nem teheti legálissá a zenelopást az AI-cégeknek” – üzeni az album.

Az elmúlt napokban több művész is védelmet követelt a munkájának, hogy a tech cégek ne használhassák fel azt engedély nélkül. Többek között aggályának adott hangot Paul McCartney, Elton John, Björn Ulvaeus, az Abba együttes tagja, Julianne Moore színésznő, valamint Val McDermid és Richard Osman író is.

Ed Newton-Rex, a néma album ötlete mögött álló brit zeneszerző és korábbi MI-vezető szerint a zene nélküli album azt mutatja be, milyen hatással lesz a művészek megélhetésére, ha a brit kormány ragaszkodik a tervéhez. „Ez a terv nemcsak a zenészek számára lenne katasztrofális, hanem teljesen felesleges is: az Egyesült Királyság vezető szerepet tölthet be a mesterséges intelligencia területén anélkül, hogy a világelső kreatív iparágainkat beáldozná” – mondta.

A The Times című lapban az album megjelenése napján nyílt levelet tett közzé 34 művész is a kormány terveit bírálva. Az aláírók között van Barbara Broccoli, Helen Fielding, Stephen Fry, Andrew Lloyd Webber, Ed Sheeran és Tom Stoppard. A levélben arra figyelmeztetnek, hogy a kormány elajándékozza az Egyesült Királyság kreatív ágazatainak jogait és bevételeit a nagy technológiai cégeknek.