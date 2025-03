Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai pénzügyminisztériumnak.","shortLead":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai...","id":"20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb.jpg","index":0,"item":"04719755-73cf-4594-9a03-0d8de8b59be8","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:26","title":"Rogán Antal azt állítja, ő is várja a választ arra, hogy miért került fel az USA szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank a monetáris politikában Varga Mihály alatt sem térhet le a Matolcsy György idején taposott útról. 