Januárban az egész ország egy magyar videoklipről beszélt. Majka Csurran-cseppenjét két hónap alatt több mint 18 millióan látták csak a Youtube-on, elemezték jobbról-balról, magyarázkodott a szerző, a rendező, belemagyarázott mindenki mindenfélét, de tény, hogy régen nem volt videoklip körül ekkora hype. (Majka egyébként nemcsak ezzel, a felfűtött politikai helyzetre rezonáló klippel robbantott nagyot, hiszen korábban a Belehalokkal, majd a 2017-es Mindenki táncollal is rekordokat döntött: előbbi 83, utóbbi már 75 milliónál jár idén március végén.)

De Azahriah, Kis Grófo, L.L. Junior is fel tud mutatni már ötvenmilliósnál magasabb nézettségű klipet, a néhány tízmilliósok klubjába pedig a Valmartól a Tankcsapdáig, Krúbitól a Halott Pénzig vagy Pogány Indulótól az Ismerős Arcokig számos magyar előadó bekerült. Elképesztő nézettségek ezek egy kilenc és fél milliós országban.

Pedig a videoklip műfaja már régen elvesztette azt a fontosságát egy-egy előadó imázsában, mint amit mondjuk a 80-as, 90-es években – az internet széles körű elterjedése előtti – időszakban hordozott. A klipek akkoriban a zenekarok, előadók albumainak legfontosabb promotáló eszközei voltak, egy-egy új lemez megjelenéshez elengedhetetlen volt egy jó videoklip. A zene-, a média-, és a digitális ipar változásaival viszont teljesen megváltozott a klipek szerepe, erről cikkek, tudományos tanulmányok születtek.

Majka Facebook/Majka

Milián Orsolya egyetemi docens például már tíz éve úgy foglalta össze az Aperturán megjelent írásában a videoklipek szerepét, hogy azok „napjainkra már nem pusztán az előadót népszerűsítő, az egyéb hanghordozók értékesítésében közreműködő marketingeszközöknek, hanem értékes tartalmaknak, önmagukban, illetve rajongótáborukkal együtt eladható, ugyancsak profitábilis termékeknek minősülnek”. Nagyon érdekes cikket írt a témáról Kránitz Bence is Nézünk még ma egyáltalán videóklipeket? címmel a 24.hu-ra. És így tovább.

Mi mindezt most nem foglalnánk össze, inkább arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk felsorolni és rangsorba szedni a 2000 óta készült legfontosabb magyar klipeket.

Itt tehát nem csak az adott dalt értékeltünk (sőt, van, hogy magára a dalra fel sem figyeltünk volna klip nélkül), nem is a klipek nézettségét, inkább azok komplexitását, kreativitását, vizuális megjelenését, mondanivalóját. Mint látni fogjuk, nagyon színes lett a mezőny: a míves (film)művészi színvonalú alkotásoktól az eredeti ötleteken alapuló trashvideókig a legkülönbözőbb videók kerültek be a TOP20-ba.

Több mint harminc filmes, klipes szakembert, szakírót, újságírót, esztétát kértünk fel arra, hogy nevezze meg az általa legfontosabbnak tartott 21. századi magyar klipet.

Sok felkért – amúgy akár könnyűzenével, filmművészettel foglalkozó – utasított el minket azzal, hogy ő nem néz klipeket, nem is ismeri a felhozatalt (ez önmagában jelzi a klipek mára megváltozott helyzetét), végül a lista összeállításár a következők listáira alapoztuk: Balla István, Bordás Gábor, Czeglédi Fanni, Cserna-Szabó András, Déri Zsolt, Jávorszky Béla Szilárd, Köves Gábor, Ligeti Nagy Tamás, Mátrai Anna, Nemes Nikolett, Németh Róbert, Sztupa Boglárka.

Fontos megjegyezni, hogy egy előadótól csak egy klip szerepel a rangsorunkon (több esetben is előfordult, hogy egy zenekartól, énekestől 2-3 klip is felmerült – ilyenkor csak a legtöbb szavazatot kapó került be).

És akkor, íme a lista:

A 21. század legjobb magyar videoklipjei – HVG TOP20

20. Supernem – Hova megy, ki? (2011)

A jeles underground fotós és vizuálművész E357 Miki által rendezett klip egy kvázi egysnittes film, ahol Papp Szabolcs járkál, énekel az utcán, lakásban, próbateremben, és a végén van egy olyan fordulat, amit nem is lőnénk most le. Mindez teszi túlégetett, rángatózó képeken, amik felerősítik a zene egzaltáltságát.

19. Spider Sense – Upside Down (2009)

A Spider Sense egy rövid életű formáció volt, amit Linczényi Márk és Harry Benton alkotott. Egyetlen klipjük készült, amit Kostil Danila rendezett, és amiben egy fiú kúszik a hátán végig a Szépművészeti termein. Mint a rendező a Lángoló Gitároknak elmondta, megpróbálták lebeszélni a múzeum vezetésével, hogy legálisan forgassanak, de nem kaptak engedélyt, mert féltek, hogy ezzel zavarják a látogatókat. „Vártunk egy-két hetet, és bementünk egy sima forgatási engedéllyel, amit még a turisták is megkapnak a pénztárnál. Kereken egy óráig sikerült bent lennünk, ez volt a türelmi időhatár a teremőröknél, akiknek természetesen azt mondtuk, hogy van engedélyünk. Nagyon irigyeltem Gerit, aki végrehajtotta az akciót, úgy néztek rá az emberek, mint egy bolondra, pedig ő csak fejjel lefelé akarta nézni a festményeket” – mesélte Danila, és egyben le is írta a klip sztoriját.

18. Sonya – Kitchenfloor (2013)

Korbucz Sonya gitáros-énekesnő, bár korábban is játszott különböző formációkban, de a Sonyával és annak a Kitchenfloor című számával és klipjével tört be igazán. Az indierock dalra Damokos Attila rendező álmodott klipet, aminek a történetét úgy lehetne összefoglalni, hogy egy nő húz maga után egy zsákot hol édességboltból uszodába, hol templomból múzeumba és hullaházba. Hogy mi (vagy ki) lehet a zsákban, az nem derül pontosan ki, de fontos szerepet játszik a sztoriban egy szőrtelen macska. A Kitchenfloor annak idején megnyerte a VIVA Comet legjobb klipnek járó díját.

17. Open Stage – Aranka szeretlek

A listánkon nem ez az egyetlen trash-videó, de nagyon is itt a helye, nemcsak a közel 15 milliós nézettség miatt, hanem mert a kortárs popkultúra része lett a „Vártalak, elhagytál. / Csengő Zolival megcsaltál” – kifakadás. Nem nagyon lehet eldönteni, hogy ez egy mulatószenébe ágyazott csíki Jozin z Bazin (ahol azt is nehéz eldönteni, hogy a lápi szörny vajon Aranka vagy Csengős Zoli), vagy egy komoly paródiadal, de a patakban, szandálban, iszonyú átéléssel billentyűző zenészt és társait nehéz feledni. Az Open Stage egyébként egy erdélyi magyar színművész csoportot takar, amelynek ez a produkciója lett egyelőre a legismertebb. A klipet a Román Televízió Magyar Adásának készítette Schneider Tibor.

16. Naked Woods – Freer (2015)

A Naked Woods nevű projekt mögött Polyák Eszter hangmérnök-dalszerző-gitáros-énekes áll, akinek a Darkness című lemeze egyik dalához készített egy érdekes klipet Matievics Éva. Egy túlexponált képen fekve énekel Polyák Eszter, miközben a másik, animációs jelenetben valamiféle sárkány kerget dühösen valamit, amiről kiderült, hogy az a saját farka.

15. Hangmás – Luna (2012)

A Hangmás harmadik lemezén lévő dalhoz Vandad Kashefi rendezett klipet Győri Márk képeivel. A színhely a bezárt Lipótmezei Elme- és Ideggyógyintézet volt, a zenét élőben vették fel a kliphez a romos teraszon. De kevésbé a zenekart látjuk, inkább egy rövidfilmet, amiben Hőrich Nóra menekül a zárt intézetből.

14. Gustave Tiger – Thermidor (2016)

Katedrális punk megnevezéssel jelölték régebben a Gustave Tiger stílusát, ami jelentsen is bármit, végül is találónak tűnt. A 2016-os Chaste And Mystic Tribadry lemezükön található dalhoz Molnár Alexandra Rusek rendezett egy elég zavarba ejtő klipet apácákról, egy szentségesen fura laktációról (Szent Bernát történetét idézve, aki a szoptató Madonna képmása előtt térdepelt, miközben a szakrális távszoptatás csodájában részesült), valami fantasyszerű világról és lepusztult romokról.

13. Dé:Nash – Turul (2018)

Nagyon szépen mutatja a popzenei és klipes folytonosságot Dé:Nash Turul című klipje. ami tulajdonképpen a Bëlga Nemzeti Hip-Hopjának 2018-as változata is lehetne. Itt is a bő gatyás szittya magyar fölött ragyognak a csillagok, sőt a felhők kettős-keresztté állnak össze. A főhős pedig egy gépfegyverrel, valamint néptáncos és fedetlen keblű (ám a hátán Nagy-Magyarországot viselő) lányokkal karöltve értekezik a mélymagyarság mibenlétéről. A klip készítésében közreműködők anonimok kívántak maradni.

12. Blind Myself – Lost in Time (2008)

Nem megkerülhető egy magyar klipekről szóló összeállításban Gróf Balázs neve, ugyanis a jellegzetes animációival nemcsak olyan hazai előadók dalait dobta fel, mint például a Magashegyi Underground, a HS7 vagy a Junkies, hanem olyan világhírű, elsősorban metalzenekaroknak is készített klipet, mint a Rob Zombie, az Obituary vagy a Red Fang. Listánkra a Blind Myself dalával került fel, ahol az azóta Azahriah-menedzserként is ismert Tóth Gergely és csapata meghekkelnek egy sor ismert metalegyüttest, hogy azok közönsége előtt léphessenek fel. Egy darabig sikert sikerre halmoznak így, de végül azonban Michael Jackson nyer.

11. Quimby – Halleluja (2000)

A Quimbynek szintén több klipjét is bejelölték a felkért ítészek, de végül az ezredfordulón készült Halleluja lett a befutó. A rendezője – ahogy egyébként még másik három Quimby-klipé is – Antal Nimród. Itt gyakorlatilag annyi a történet, hogy Varga Livius hajléktalanként járja végig Budapest utcáit, parkjait, aluljáróit egy teljes napon át, piát és pénzt lejmolva. A végére kiüti magát, de benne van, hogy másnap kezdi mindezt előröl.

10. Péterfy Bori – Vámpír (2008)

Azért, ha egy olyan filmrendezőt kérnek fel egy klip készítésre, mint Mundruczó Kornél, akkor abból inkább lesz kisfilm, mint egy szokásos klip. (Péterfy Bori klipjei egyébként gyakran film-jellegűek, ezek közül több is felmerült a mostani gyűjtésünkön.) Itt például egy erotikus-vámpíros sötét, gót hangulatú filmről van szó, amiben valahogy mégsem stimmel semmi, és ettől végig izgalmas. Az egyszerű, háromszereplős történetet (férfi, nő és egy macska) szokásos klipes vágások nélkül, inkább egy nagyjátékfilm ritmusában meséli el a sztorit.

9. Pogány Induló – EGY/KETTŐ (2024)

Ez tulajdonképpen egy kétrészes súlyos kisfilm Büki Balázs rendezőtől. Talán az egyik legeredetibb és legnépszerűbb Z generációs rapper Pogány Induló, aki megrendítő erővel tudja kifejezni saját élményeit, érzelmeit a dalaiban. Itt épp azt, hogy nem sokkal korábban annyira kimerült – elsősorban mentálisan –, hogy kórházba került, a túl sok koncert, buli, pörgés miatt pánikbeteg lett, és majdnem súlyosabb következményei is lettek mindennek. Ezt a kis híján tragikus élményét fogalmazta meg a dalban (amely így párhuzamba állítható a listánkon szereplő Krúbi-számmal, a Szívvel), és ezt adják vissza M. Deák Kristóf kiváló képei. Egyszerűen megrázó nézni a kisfilmet. Nem csak azért, mert a sír mélyéről énekel az egyik jelenetben a fiatal rapper („Nekem ez nem egy sír vagy egy halált szimbolizáló valami, hanem egy gödör, amiből ki kell másznom” – mondta korábban Pogány Induló.), hanem mert végig tapintható a feszültség, a közelgő (vagy majdnem bekövetkezett) tragédia – mint egy igazán jó film esetében. Több szálon és több idősíkon játszódik a klip, benne van „Pogi” megborulása, de benne van az MVM Dome-os nagykoncertje, van benne szerelem, valamint füstös, lepusztult vidéki képek és még nagyon sok minden.

8. Bëlga – Nemzeti Hip-Hop (2002)

Idén januárban robbant a hír, hogy a korábban még Orbán Viktor hungarocell szobrának fejét rugdosó, az utóbbi időben viszont már nem titkoltan a miniszterelnök elkötelezett hívének számító Pityinger László (Dopeman) bejelentette, hogy a Karmelitával folytatott tárgyalásokat követően létrejön a Magyar Nemzeti Hiphopot Alapítvány, amelynek ő lesz a kuratóriumi elnöke. Mindez csak egy médiahack volt, de jól mutatta, milyen állapotban van az ország: egy ilyen bejelentés simán hihető. Na de, a magyar nemzeti hip-hop még a 2000-es évek elején született a Bëlga boszorkánykonyhájában. „Mit kíván a magyar nemzet? / Magyar nemzeti hip-hop rappet!” – szól az üzenet, és a dal egyszerre röhögi ki a mellüket döngölő magyarkodókat, és a „haladó” rappereket. A dal bekerült a Kelj fel, komám, ne aludjál! című Jancsó Miklós-filmbe, a klip tulajdonképpen annak egy részlete. „Zsíros-deszkások – Szevasztok! Kempingbringások – Szevasztok!”.

7. Yonderboi – Were You Thinking Of Me? (2005)

Bizonyos értelemben Yonderboi (Fogarasi László) tekinthető a 2000-es évek Azahriah-jának. Ő is egészen fiatalon tűnt fel, autodidakta módon kezdett el zenélni (mint a hvg.hu-nak mondta, amatőrnek tekinti magát), és elképesztő sikereket ért el – ő főleg külföldön. „A Yonderboi-sztori annyira meseszerű, hogy legszívesebben Szabó Gyula hangján kellene meghallgatni. Mások naiv próbálkozásai után egyszer csak jött egy tizenéves fiú, aki hosszú idő után először lett sikeres magyar popelőadóként külföldön, és aki új színt hozott az elektronikus zenébe. Mindezt úgy, hogy közben felsorolni is lehetetlen milyen sok zenei előd előtt tiszteleg az első nagylemezén. Szinte hihetetlen, hogy a számok első verziói még egy Commodore számítógépen születtek” – írtuk korábban, amikor összeállítottuk minden idők legjobb magyar albumait, és arra felkerült az első, Shallow and Profound című lemeze. Were You Thinking Of Me? a második album (Splendid Isolation) dala, amihez maga Yonderboi rendezett egy látványos klipet. Többször végig kell nézni, hogy megértsük a történetet, ami – ha jól sejtjük – egy szállodai recepciós fiú képzeletében játszódó valami krimi.

6. Ricsárdgír – SzintisLaci (2019)

Néhány hét alatt több millióan nézték meg ezt a klipet, ami az egykori Budapest Tv elképesztő, legendás vizualitású zenés műsoraira hajazott. Ennek lényege, hogy béna megvilágításban, egy szörnyű stúdióban, a playback technikát sem nagyon kimaxolva szerencsétlenkedtek az előadók. A Ricsárdgír éppen ezeket a „stíluselemeket” vonultatja fel, sőt tolja túl ebben a trash-videóban. Mint akkoriban a HVG-nek elárulták, annyira elképesztő hatása volt a klipnek, hogy sokan azt hitték, hogy egy régi Budapest TV-s felvételt találtak meg. A Ricsárdgír-koncerteken szokás volt már egy ideje, hogy a közönség „Szintis Laci” skandálással élteti a billentyűst, Paál Lászlót, és egy ízben az énekes Márton Dániel bemondtam a mikrofonba, hogy jó, akkor a harmadik lemezen szerepelni fog a Szintis Laci. „A közönség nagy ovációval fogadta a dolgot, Laciék meg néztek rám, hogy tényleg? Laci megírta a dalt, én meg rá a szöveget. Ez a mi Nélküledünk” – magyarázta Márton. Eredetileg nem is klipet, csak egy dalpremiert akartak készíteni, maguk is meglepődtek, mi lett belőle. A szöveg, bár „Laciról szól, a dal második felében a hangsúly inkább azokon az embereken van, akik Ricsardgírre járnak”.

5. Dope Calypso – Killdozer (2022)

A Dope Calypso, amúgy Klipszemle-díjas kisfilmje valami szürreális (totálisan eszement) történetet próbál elmesélni, amiben szerepel egy épp reggelinek készülő egésztartónyi beszélő tojás, egy szerencsétlen, tragikomikus sorsú cowboyhős, egy koporsóban felülő énekes, majkásan (bindzsisztáni módon) pénzt szóró bulizó gyerekek, a kaszás halál, a szájából tűzcsóvát lövellő boszorkány, páncélos lovag, kezében levágott fejjel satöbbi. A klipet Szabó Áron rendezte, amiről azt olvastuk, hogy „egészen egyedi módon nyúl az egzisztenciális válság témájához, ihletet pedig olyan filmekből merítettek, mint a Brazil, a Hetedik pecsét, a Nehéz Istennek lenni és az Excalibur”. Legyen neki mondva, nekünk az a kedvenc jelenetünk, amikor egy trambulinon ugrálva próbálja elérni a főhős a felette dobogó szívet.

4. Wellhello – Apuveddmeg (2014)

A Wellhello több mint tíz éve született, ma 40 milliós megtekintésnél járó videója szintén egyetlen ötleten alapult: a korai, 8bites számítógépes játékok világát idézi, a Bogdán Balázs “Balu” által megalkotott kezdetleges grafika már akkor is muzeális, ugyanakkor kicsit infantilis hangulatot adott a klipnek. Ami szomorú, hogy a dal már akkor is arra a jelenségre reagált, hogy vannak az apuk, akik bizony megvehetik nemcsak a luxusautókat, Rolexeket, a gyerekeiknek, hanem mondjuk az egész várost is. És a kicsifiúk el is várják mindezt aputól. Akkor is, most is a mi pénzünkön. Az nem derült ki, hogy Fluor Tomiék konkrétan kikre is gondoltak amikor e popzenére írt politikai publicisztikát alkották (Matolcsy még épp akkor lett csak MNB-elnök, hol volt még a közpénzek ipari méretű elvesztésélnek Fidesz által megszavazott módszertana), de az biztos, hogy az Apuveddmeg talán ma aktuálisabb, mint valaha. Lehetne mondjuk a Matolcsy-per hivatalos himnusza is.

3. Boggie – Parfüm (2013)

2014 januárjában már egy ideje kint volt a Parfüm című klip a Youtube-on, ám szinte senkit nem érdekelt. Egyszer csak felkapták külföldi oldalak, és hirtelen letarolta az internetet: egy hét alatt megnézték cirka 13 millióan. A klip egyetlen nagyszerű ötletre épült: végig az énekes, Csemer Boglárkát (Boggie-t) láthatjuk közelről, akit, miközben énekel, egy képmanipulációs programmal címlaplánnyá „sminkelnek”, mondhatni a klip egyfajta real time photosopolást mutat be. A Nagy Bálint és Lőrincz Nándor által rendezett Parfüm amellett, hogy egyszerű, de nagyszerű volt, üzenete is kifejezetten passzolt a dalhoz: fogadjuk el és szeressük magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Egyébként azóta kiderült, nem digitálisan sminkelték ki, hanem valóságosan, és különböző megvilágítással vették fel a jeleneteket, azaz valós sminkkel imitálták a digitális sminket. A rangsorunk harmadik helyezettje jó példa arra, hogy egy ütős klip mennyit hozzá tud adni egy dalhoz: nem biztos, hogy anélkül a Parfümre egyáltalán még emlékeznénk.

2. Krúbi – Szív (2022)

Ez a több mint kilencperces klip igazából egy fura, abszurd film, egy stíluskavalkád dalhoz igazodó stíluskavalkád mozgókép. Mazzag Izabella alkotása jól példázza azt, hogy ma már egy ütős klip nem csak egy adott dalhoz készült vizuális megjelenítés, hanem egy önmagában is megálló műalkotás. Ahogy a Szívben azt a párhuzamot mutatja be a szerző, (egyébként saját korábbi betegsége nyomán), hogy egy szívprobléma elrepíthet a túlvilágba, de emellett persze ott a költők által megénekelt romantikus oldala is a dolognak. Itt, mondjuk a költő némileg perverzebb és szexéhesebb, mint a lovagregényekben, de hát itt Krúbiról van szó, ugye. Szex és halál. Félelem és nevetés. Feltűnik nagyon sok minden, és sok mindenki: vannak itt pajzán, combfixes nővérkék, a saját temetésén, a saját koporsójában (amit Beton.Hofi, Dzsúdló és társaik visznek) éneklő főhős, Orbán Viktort alakító Bödőcs, túlvilági zenekarban gitározó Lovasi, a kaszással a bulinegyedben lófráló Krúbi, rajzfilmfigurák, haláltánc és így tovább.

1. Carson Coma – Feldobom a követ (2023)

Az Ady Endre által a múlt század elején megverselt „érted haragszom, nem ellened”-érzést 2023-ben úgy lehet a legtöbb fiatalhoz eljuttatni, ahogy ebben a dalban a Carson Coma teszi. A szám, bár tele van aktuális közéleti utalásokkal, leginkább azt a fajta szomorú, bántalmazó kapcsolathoz hasonlítható viszonyt írja le, amit egy olyan ország iránt érzünk, ahonnan az ember – Ady szavaival -– „Mindig elvágyik s nem menekülhet, / Magyar vágyakkal, melyek elülnek / S fölhorgadnak megint”. A klipben szürreális, groteszk jelenetek sorakoznak a szülőszobán cigiző édesanyától, a koporsóba öregen magától bebotorkáló bácsiig, a toxikus családtól az erőszakos párkapcsolati jelenetekig. Fullasztó, keserű környezetet látunk, ami ennek ellenére mindig visszahúzza valamiért embert. A Carson Coma 2023-as, kifejezetten hazafias dalához Horváth Viktor rendezte a klipet, amelynek egyértelmű helye volt a rangsor élén. Ja, és igen, ebben van az a bizonyos utcai harcos, akinek orcán fintor, „ki fogják sípolni, hogy …”.