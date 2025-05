Lady Gaga ingyenes koncertet adott szombaton a Copacabana strandon több mint 2 millió ember előtt. Az esemény idejére tervezett bombatámadást a brazil rendőrségnek még időben sikerült elhárítania, most pedig arról is beszámoltak, hogy letartóztattak két embert, akiket a tervezett merénylettel gyanúsítanak – írja a The Guardian.

A riói rendőrség szerint a merényletkísérlet mögött egy olyan csoport állt, amely gyűlöletbeszédet és erőszakos tartalmakat terjesztett az interneten, és tizenéveseket buzdított arra, hogy kárt okozzanak magukban, „azzal a céllal, hogy hírnevet szerezzenek, és több nézőt, résztvevőt vonzzanak be” – mondta Luiz Lima riói rendőrfőnök.

A hatóságok két személyt tartóztattak le az állítólagos merénylettel kapcsolatban – egy férfit, akit a csoport vezetőjeként azonosítottak Rio Grande do Sul államban, illegális fegyverbirtoklás miatt, és egy tinédzsert Rio de Janeiróban.

A rendőrség szerint „az elkövetők résztvevőket – köztük tinédzsereket – toboroztak összehangolt támadások végrehajtására, rögtönzött robbanószerekkel és Molotov-koktélokkal”.

Tizenöt további gyanúsított otthonában tartottak razziát Brazília több államában, amely során telefonokat és egyéb elektronikai eszközöket foglaltak le. Bár a rendőrség szerint házi készítésű bombákat terveztek használni a támadás során, arról nem számoltak be, hogy a házkutatások során robbanóanyagot is találtak volna.

Felipe Cury a riói rendőrségtől elmondta, hogy az egyik gyanúsított „vallási indíttatásból” cselekedett, és azt állította, hogy Lady Gaga „sátánista”.

A rendőrség az esemény idején nem közölt semmit az állítólagos merényletről, hogy „elkerüljék a pánikot”, bár a brazil hatóságok szerint még Lady Gaga koncertje előtt letartóztatták a gyanúsítottakat, így az esemény fennakadás nélkül zajlott le – emiatt néhányan megkérdőjelezték a fenyegetés komolyságát. Komoly biztonsági aggályok esetén az ilyen méretű rendezvényeket általában lemondják – ahogy az történt Taylor Swift tavalyi bécsi koncertjével is.

Lady Gaga szóvivője közölte, hogy az énekesnő és stábja is csak a híradásokból értesült a tervezett merényletről.

A riói koncert a popsztár pályafutásának eddigi legnagyobb show-ja volt. A becslések szerint körülbelül 2,1 millió rajongó gyűlt össze a Copacabana strandon, ahol az emberek együtt énekeltek és táncoltak olyan slágerekre, mint a diverzitásról szóló Born This Way, amely 2011-es megjelenése óta az LMBTQ-közösség himnuszává vált. Az énekesnő egyébként biszexuálisnak vallja magát, és karrierje kezdete óta a melegjogok elkötelezett szószólója.