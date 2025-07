Muri Enikő: Ha süket lennék, lehet, felkötném magam

„Zene nélkül mit érek én? Ez tökéletesen meg van fogalmazva. Én zene nélkül semmit nem érek. Ha én süket lennék, lehet, felkötném magam. Az, hogy én nem hallok zenét…” – mondta Muri Enikő a Kiskegyed podcastban arra a kérdésre, mit jelent számára a muzsika.

Azt is hozzátette, néha a csend is zene füleinek, de valódi zene nélkül nem tudna létezni, és a hétköznapjaiban is fontos számára, hogy muzsikát halljon. Mindössze 8 éves volt, amikor megtapasztalta, hogy milyen jó érzés, ha megtapsolja a közönség, akkor jött rá, hogy ezzel szeretne foglalkozni.

Murinak nemrég ért véget a kapcsolata Tóth Szabival, akivel éveken át együtt volt. Erről azt mondta, „elfogadom, hogy most ez van. Nincs ezzel baj, nagyon hamar feltalálom magam, és csinálok valami olyat, ami feldobja a hétköznapjaimat. Mint például lett egy kutyám, Mazsola. Imádok vele időt tölteni, nagyon okos, gyorsan tanul, és egyébként egy cukorfalat. És nem vagyok egyedül”.

Az énekesnő idén többször is a címlapokra került. Ő énekelte a Himnuszt a Harcosok Klubjának nyitóeseményén a BOK-csarnokban, de korábban részt vett a Fidesz egyéb kampányeseményein is, például Orbán Viktor évértékelőjén a Vártkert Bazárban. Ezután trágár üzenetek sorát kapta.