Ozzy Osbourne halála után néhány hónappal, októberben jelenik meg új önéletrajzi kötete, amelyhez az előszót özvegye, Sharon Osbourne írja majd – értesült a The Sun.

A Last Rites (Utolsó kenet) című könyvet közvetlenül a legendás zenész halála előtt fejezték be. A kötetben Ozzy többek között kendőzetlenül beszámol a Michelle Pugh fodrásszal való viszonyáról is, amely négy éven át, 2012 és 2016 között tartott. Az affér komolyan megrendítette a házasságát, aminek hatására Sharon olyan mélyre került érzelmileg, hogy öngyilkosságot kísérelt meg.

Egy, a kiadóhoz közel álló forrás elárulta: „Ez a könyv gyakorlatilag Ozzy utolsó gyónása, tele olyan vallomásokkal, amelyekben bocsánatot kér a viszonyáért.”

„Ozzy egész életében brutálisan őszinte volt, ezért úgy döntöttek, hogy egyetlen szót sem fognak megváltoztatni benne – még azokat sem, amelyek a fájdalmas időszakokról, illetve a Sharonnal való kapcsolatának megpróbáltatásairól szólnak” – jegyezte meg a forrás. Hozzátette: Sharon gyásza még nagyon friss, de a kiadó azt szeretné, ha ő írná meg a könyv előszavát.

Egy másik bennfentes szerint a könyv Ozzy sírfeliratát is tartalmazza. A zenész még korábban tréfásan azt nyilatkozta, hogy a sírkövére a következő feliratot szeretné: „A denevérnek szar íze van.”

„Ez persze csak vicc volt – Ozzy valójában sokkal mélyebb üzenetet akart sírfeliratként. A könyv ezt is felfedi majd” – ígéri a bennfentes.

A kiadó szerint a „kíméletlen, brutálisan őszinte, ugyanakkor meglepően életigenlő hangvételű” memoár megvilágítja, miért vált Ozzy nemcsak a metal keresztapjává és „a sötétség hercegévé”, hanem egy „modern kori népi hőssé és nemzeti kinccsé” is.

A könyv egyik részletében Ozzy állítólag így vet számot az életével:

„Sokan kérdezik tőlem: ha újrakezdhetnéd mindezt, a mai fejeddel, változtatnál valamin? Én erre azt mondom: k*rvára nem! Ha tiszta és józan lettem volna, nem lennék Ozzy. Ha normális döntéseket hoztam volna, nem lennék Ozzy.”

Ozzy Osbourne július 22-én, családja körében hunyt el 76 évesen, mindössze két héttel azután, hogy egy óriási metalünnep keretében elbúcsúzott rajongóitól. Számos egészségi problémája volt, többek között évek óta Parkinson-kórban szenvedett.