„Kib*sz*tt sok szerencsét hozzá” – Sharon Stone nem örül az Elemi ösztön készülő rebootjának

Nemrég kiderült, hogy az Amazon által felvásárolt MGM Studios újraforgatja az Elemi ösztönt, méghozzá az eredeti forgatókönyvíró, Joe Eszterhas közreműködésével – írja a Variety. A hír elindította a találgatásokat arról, hogy vajon Sharon Stone visszatér-e ikonikus szerepében, a végzet asszonya Catherine Tramellként.
A 67 éves színésznő a Today című műsor meghívott vendégeként beszélt új filmjéről, a Senki 2.-ről, de szóba került a karrierjét beindító Elemi ösztön és annak tervezett újragondolása is.
„Ha úgy sül el, mint az, amelyikben én is szerepeltem, akkor nem tudom, miért csinálnák” – mondta a színésznő a 2006-os Elemi ösztön 2.-re utalva, amely hatalmas bukás lett a mozipénztáraknál, és a kritikusok is egyöntetűen lehúzták. „Hajrá. Kib*sz*tt sok szerencsét hozzá!” – tette hozzá.
Az 1992-ben bemutatott, Paul Verhoeven által rendezett erotikus thriller ugyan elhozta a világhírnevet Stone-nak, de a magánélete megsínylette, hogy a kilencvenes évek elején sokan egyszerűen szexfilmnek titulálták. A színész két éve arról beszélt, hogy a film még a válása utáni gyermekelhelyezési perben is felmerült: szerinte emiatt veszítette el a szülői felügyeleti jogát a kisfia fölött.