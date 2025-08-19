„Kib*sz*tt sok szerencsét hozzá” – Sharon Stone nem örül az Elemi ösztön készülő rebootjának

Nemrég kiderült, hogy az Amazon által felvásárolt MGM Studios újraforgatja az Elemi ösztönt, méghozzá az eredeti forgatókönyvíró, Joe Eszterhas közreműködésével – írja a Variety. A hír elindította a találgatásokat arról, hogy vajon Sharon Stone visszatér-e ikonikus szerepében, a végzet asszonya Catherine Tramellként.

A 67 éves színésznő a Today című műsor meghívott vendégeként beszélt új filmjéről, a Senki 2.-ről, de szóba került a karrierjét beindító Elemi ösztön és annak tervezett újragondolása is.

„Ha úgy sül el, mint az, amelyikben én is szerepeltem, akkor nem tudom, miért csinálnák” – mondta a színésznő a 2006-os Elemi ösztön 2.-re utalva, amely hatalmas bukás lett a mozipénztáraknál, és a kritikusok is egyöntetűen lehúzták. „Hajrá. Kib*sz*tt sok szerencsét hozzá!” – tette hozzá.

Sharon Stone Talks ‘Nobody 2,’ ‘Euphoria’ S3, ‘Basic Instinct’ Sharon Stone sits down with TODAY’s Craig Melvin to talk about her role as an unhinged crime boss in “Nobody 2.” She reveals she got in shape for the film after she and her children all agreed to set career goals, shares details for the third season of “Euphoria,” and expresses some skepticism about the “Basic Instinct” reboot that is in the works.

Az 1992-ben bemutatott, Paul Verhoeven által rendezett erotikus thriller ugyan elhozta a világhírnevet Stone-nak, de a magánélete megsínylette, hogy a kilencvenes évek elején sokan egyszerűen szexfilmnek titulálták. A színész két éve arról beszélt, hogy a film még a válása utáni gyermekelhelyezési perben is felmerült: szerinte emiatt veszítette el a szülői felügyeleti jogát a kisfia fölött.