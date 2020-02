Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c54c7e4-7867-41cf-b67f-0835ff324278","c_author":"HVG","category":"360","description":"Társát annak idején elítélték, amiért az állatkert előtti engedély nélkül szedett parkolási díjat, majd a hírhedt parkolási cég, a Centrum egykori tulajdonosa volt.","shortLead":"Társát annak idején elítélték, amiért az állatkert előtti engedély nélkül szedett parkolási díjat, majd a hírhedt...","id":"202009_centrum_technology_tasnadi_leparkolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c54c7e4-7867-41cf-b67f-0835ff324278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34fbe49-9684-4eeb-83aa-f8ef789d8b71","keywords":null,"link":"/360/202009_centrum_technology_tasnadi_leparkolt","timestamp":"2020. február. 27. 10:00","title":"Pintér Sándor volt államtitkárának megtetszett a parkolási biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","shortLead":"A PET-palackok újrahasznosításáról van szó.","id":"20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6530fb-cfd4-4a57-a480-adbe54a0d7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_leisztinger_tamas_pet_palack_klimavedelem_hvg","timestamp":"2020. február. 26. 15:37","title":"Leisztinger Tamás lehet a befutó egy, a Fidesz számára fontos üzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200227_Jakus_Ibolya_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2950d87b-4e90-4a82-b8c7-d1b28e2a4445","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jakus_Ibolya_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. február. 27. 11:11","title":"Jakus Ibolya: Történelmi lecke fiúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt észlelték, egy másikkal folytatták a vizsgálatokat.","shortLead":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt...","id":"20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6353f6a5-d4f5-40c8-ae19-752e1ec9cf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","timestamp":"2020. február. 26. 21:49","title":"Debreceni repülőtér: rossz volt az egyik lázmérőjük, de mindenkit megvizsgáltak egy másikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e. Munkatársunk egy olaszországi hétvége után próbálta ellenőrizni az állapotát, ám nem járt nagy sikerrel.","shortLead":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e...","id":"20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89990d41-935a-44cd-a756-0ade1bffd5ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 27. 06:30","title":"Most jött haza Olaszországból? Ha nincs láza, ne próbálkozzon a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200227_idojaras_meteorologia_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00a62b6-9a96-4970-bf8a-f818d79e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_idojaras_meteorologia_","timestamp":"2020. február. 27. 05:29","title":"Hóeséstől zivatarig mindent hozhat ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c330a5-037e-4af1-9ca7-53c5c078bf4f","c_author":"-t-","category":"kkv","description":"A brit sztárséf döntéséről, amely feltehetőleg összefügg a koronavírus járvánnyal, csak az utolsó nyitva tartási nap estéjén értesült az éttermek személyzete és vendégköre.\r

\r

","shortLead":"A brit sztárséf döntéséről, amely feltehetőleg összefügg a koronavírus járvánnyal, csak az utolsó nyitva tartási nap...","id":"20200227_Jamie_Oliver_bezarja_tajvani_es_hongkongi_ettermeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4c330a5-037e-4af1-9ca7-53c5c078bf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abec99c-952f-4317-845b-78c1b30ef703","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Jamie_Oliver_bezarja_tajvani_es_hongkongi_ettermeit","timestamp":"2020. február. 27. 16:50","title":"Jamie Oliver bezárja a tajvani és hongkongi éttermeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában csütörtökre. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Dél-Korea azonban komoly döntéseket hozott a kórokozó terjedése miatt.\r

","shortLead":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma...","id":"20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cb0b4-db2c-4306-9df4-c15708c5d191","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","timestamp":"2020. február. 27. 05:49","title":"Koronavírus: Kínában csökken a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]