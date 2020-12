Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milan Lucansky kómába került, miután megpróbált végezni magával, és már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"Milan Lucansky kómába került, miután megpróbált végezni magával, és már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20201230_Ongyilkossag_volt_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e990b6-e1f7-4675-b5f1-b58df6ca91e6","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Ongyilkossag_volt_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 30. 18:33","title":"Meghalt az öngyilkosságot elkövető volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maratoni vita után szavazták meg a törvényt, ők az elsők Latin-Amerikában.","shortLead":"Maratoni vita után szavazták meg a törvényt, ők az elsők Latin-Amerikában.","id":"20201230_argentina_legalis_abortusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ca0da-6e61-4c9a-b754-2f72fb1cec7b","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_argentina_legalis_abortusz","timestamp":"2020. december. 30. 10:03","title":"A kongresszus is megszavazta az abortusz legalizálását Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban alkotott maradandót, a miniszterelnök legmaradandóbb nyilatkozata pedig az volt, amiben tulajdonképpen nem mondott semmit.","shortLead":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban...","id":"20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e29be49-1c75-4dc6-989c-dc136e60ac79","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","timestamp":"2020. december. 31. 13:30","title":"A fickós Orbán Viktor és az érlelt cheddar sajt: ezek voltak az év legjobb nyilatkozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók 82 százaléka viszont elégedett a helyzettel, az ellenzékiek viszont nagyon nem egy friss felmérés szerint.","shortLead":"A kormánypárti szavazók 82 százaléka viszont elégedett a helyzettel, az ellenzékiek viszont nagyon nem egy friss...","id":"20201230_egeszsegugy_felmeres_publicus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3995a47-0244-4345-82b3-daaaf91d0cce","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_egeszsegugy_felmeres_publicus","timestamp":"2020. december. 30. 07:55","title":"A magyarok harmada érzi úgy, hogy számíthat az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali párt. Sorozatunkban 2020 legfontosabb külföldi eseményeit idézzük fel, kronologikus sorrendben.","shortLead":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali...","id":"202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776dcf5b-f260-4bbf-b874-24d79ac053ec","keywords":null,"link":"/360/202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","timestamp":"2020. december. 31. 15:00","title":"Háború, polgárháború, lefejezés, tűzvész – Világ 2020, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek, elektronikus jótállási jegyet is bevezetnek.","shortLead":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek...","id":"20201230_Uj_szabalyok_jotallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d43b0a-0355-4527-bce4-d9f0d9874deb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Uj_szabalyok_jotallas","timestamp":"2020. december. 30. 07:41","title":"Új szabályokat vezetnek be a jótállásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és Charles Michel az Európai Tanács elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán írja alá az egyezményt, melyet a londoni parlament minden bizonnyal megszavaz. ","shortLead":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője...","id":"20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4a9d1-2ab4-42f7-a09e-477627767dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","timestamp":"2020. december. 30. 12:56","title":"Barnier: A Brexit is bizonyítja, nem jó ötlet az EU elhagyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új, gyorsan terjedő mutációját mutatták ki, Kaliforniában is felbukkant a variáns. A járványszakértők azt feltételezik, hogy első ízben Délkelet-Angliában két héttel ezelőtt azonosított vírusmutáció már terjedőben van az országban.\r

","shortLead":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új...","id":"20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40998ade-eb69-416b-b8e0-ca8da48867dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","timestamp":"2020. december. 31. 08:33","title":"Elkezdett terjedni az új vírusmutáció az Egyesült Államokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]