[{"available":true,"c_guid":"d91e32d3-ba29-4d53-a559-00fbe46555ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz SUV eddig sem számított gyengének, most viszont találtak még benne néhány extra lóerőt.","shortLead":"Az olasz SUV eddig sem számított gyengének, most viszont találtak még benne néhány extra lóerőt.","id":"20190129_812_loeros_lett_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d91e32d3-ba29-4d53-a559-00fbe46555ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11efca0-5a98-4ca3-aad9-87d7cde1a877","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_812_loeros_lett_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 29. 08:21","title":"812 lóerős lett a Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"","category":"itthon","description":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","shortLead":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","id":"20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735802c-457e-44e0-ae2f-acc0a3093f02","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","timestamp":"2019. január. 28. 13:46","title":"Embert gázolt a vonat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak a hétfő esti tárgyalások. ","id":"20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c3db6-25d4-42fd-9fbb-a3b8dd4307d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Nincs_megallapodas_kedden_is_sztrajkolnak_a_gyori_Audidolgozok","timestamp":"2019. január. 29. 05:28","title":"Nincs megállapodás, kedden is sztrájkolnak a győri Audi-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bdfb91-f5d8-4825-b5e1-d23186a8b304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas erejű szél söpört végig Észak-Írországon szombaton - elég erős ahhoz, hogy egy vén és hatalmas fát is kicsavarjon.","shortLead":"Hatalmas erejű szél söpört végig Észak-Írországon szombaton - elég erős ahhoz, hogy egy vén és hatalmas fát is...","id":"20190128_Szelvihar_csavarta_ki_a_Tronok_harca_egy_ikonikus_fajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29bdfb91-f5d8-4825-b5e1-d23186a8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b47bbe-48ef-4463-9b38-06bcf7837fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Szelvihar_csavarta_ki_a_Tronok_harca_egy_ikonikus_fajat","timestamp":"2019. január. 28. 11:17","title":"Szélvihar csavarta ki a Trónok harca egy ikonikus fáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor hosszú cikkben írta le gondolatait a főváros fejlesztéséről, ezeket összegeztük.","shortLead":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor...","id":"20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc16efd-fce5-4716-a8a6-5ccbe867583f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","timestamp":"2019. január. 27. 14:32","title":"Budapest elsősorban élhető legyen, aztán világváros - gondolatok a városfejlesztésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de ha mindenképpen mennünk kell, akkor néhány tanácsot érdemes megfogadni.","shortLead":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de...","id":"20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca15892-3f17-43e6-a5ba-1afb69cd2565","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","timestamp":"2019. január. 28. 08:21","title":"Jégpáncél az autókon és az utakon – hogyan vezessünk ónos esőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai külügyminiszteri látogatás is elképzelhető.","shortLead":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai...","id":"20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd52e75-579e-4389-b05c-94b0c2fe47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 08:40","title":"WSJ: Amerika bizalma megrendült Magyarországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel mindössze 71 ezer forintért. \r

","shortLead":"A Lázár Jánossal is együtt vadászó Habsburg-Lotharingiai Mihály egy 117 négyzetméteres várbeli ingatlant bérel...","id":"20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bd8577-e274-4b37-8676-eace13719352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Egy_Habsburg_foherceg_is_bagoert_berel_onkormanyzati_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. január. 28. 06:53","title":"Egy Habsburg főherceg is bagóért bérel önkormányzati lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]