HVG Extra Pszichológia (HVG): Ha a párkapcsolat szakaszait nézzük, melyik fázisban fordul elő a leggyakrabban a hűtlenség, és miért?

Füredi Krisztián: A hűtlenségnek nagyon sok oka lehet, és ezek valóban össze is függhetnek a párkapcsolat aktuális működésével. Mást jelent, ha a félrelépés a kapcsolat elején történik, amikor még a legintenzívebbek az érzelmek, és mást, ha a későbbi eltávolodás során érintődik meg valaki egy másik személy által. A kezdetekkor ritkább, hogy valaki hűtlen legyen a párjához, ám ha ez mégis megtörténik, akkor annak az oka általában nem a párkapcsolatban, hanem sokkal valószínűbb, hogy a személyes motívumokban rejlik. Később, amikor a párkapcsolatban elkezdődik az eltávolodás, amikor a párunkat már kevésbé látjuk tökéletesnek és álomszerűnek, akkor mások könnyebben válnak vonzóvá. Emellett felszínre kerülnek a különbözőségek és az ebből fakadó konfliktusok – ekkor még vonzóbb lehet egy másik személlyel való könnyed egymásra találás vélt vagy valós harmóniája.

HVG: Vajon ez egyszerűen azt jelenti, hogy rosszul választottam, vagy van lehetőség az újrakezdéshez?

Füredi Krisztián: A hűtlenség okai kereshetők a személyben, a helyzetben vagy a párkapcsolatban is. Önmagában a félrelépés nem minden esetben jelent rossz párkapcsolatot vagy elhibázott választást. Ugyanakkor fontos alkalmat ad a párkapcsolatunk átgondolására és a magunkba tekintésre. A párkapcsolati választás helyességét nehéz meghatározni, hiszen nagyon sok személyes és kapcsolati szempont keveredik egymással. Ráadásul az élethelyzet is változik az évek és évtizedek során, így a választásra visszatekintve egy másik embert láthatunk egy másik élethelyzetben. Ami akkor és ott az adott szempontok szerint lehetett jó választás, de sem a későbbi élethelyzet, sem önmagunk és a másik nem azonos a korábbival. Az új helyzethez sokféleképpen lehet alkalmazkodni, ez járhat a felek újra egymásra találásával és a kapcsolat megfelelő fejlődésével, vagy járhat a párkapcsolat véget érésével is.

HVG: Melyik fázisban fordulnak elő a leggyakrabban szexuális problémák, és miért?

Füredi Krisztián © Szőcs Tekla

Füredi Krisztián: A szexuális problémák esetén beszélhetünk hajlamosító tényezőkről, kiváltó okokról és fenntartó hatásokról. A kapcsolat elején jelentkező szexuális problémák nagyobb arányban jelzik azt, hogy a személy már valamilyen diszfunkcióval, nehézséggel érkezik a párkapcsolatba, míg a későbbiekben kialakuló szexuális problémák gyakrabban jeleznek párkapcsolati problémát. A kapcsolat elején sokszor a korábbi tapasztalatok, félelmek, szorongások, traumák hatásai eredményezhetnek szexuális gondokat. Míg a későbbi szakaszokban a párkapcsolati konfliktusok, vagy a korábban nem, vagy nem jól megoldott szexuális és kapcsolati problémák is sokszor okoznak szexuális nehézségeket a pároknak. Ugyanakkor egy jól működő párkapcsolat sokszor segít áthidalni a szexuális problémákat, míg a párkapcsolat problémái jelentősen nehezíthetik azt.

HVG: Hogyan tudom eldönteni, hogy ennek az oka nem az, hogy egyszerűen nem illünk össze?

Füredi Krisztián: Az összeillés és hogy mikor kell kilépni egy kapcsolatból, és meddig érdemes tenni érte, örök kérdés. Erre nincs egyszerű válasz. Éppen a párkapcsolatok folyamata miatt egy kapcsolat elején a hasonlóságokra figyelünk, és valamennyire vakok vagyok a különbözőségekre, majd később felerősödnek a különbségek. Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember. Minden kapcsolatban vannak különbözőségek, konfliktusok, nehézségek. Az egy nagyon személyes kérdés, hogy mi az, amit el kell fogadnunk és el tudunk fogadni, és mi az, amit már nem. Találkozom párokkal, akik úgy jönnek hozzám, hogy nagyon komoly problémák vannak a szexuális életükben, lényegében nem is működik, de úgy vannak vele, hogy a párkapcsolatuk jó, és szeretnék, ha a szex is jó lenne, de ha nem tudják megoldani, attól az nem kérdőjelezi meg a párkapcsolatot. Ugyanakkor jönnek úgy is párok, hogy a szexuális életükben kisebb nehézségek is megkérdőjelezik azt, hogy szeretnék-e együtt folytatni az életüket. A szexuális problémák tehát sok esetben jól mutatják a párkapcsolati gondokat, de sok esetben teljesen függetlenek azoktól.

HVG: Vajon létezik a tartós párkapcsolat titka?

Füredi Krisztián: Nem tudom, de mindenképpen sokat segít, ha ön- és emberismerettel, kitartással, empátiával, az igények megfelelő kifejezésének képességével, az intimitásra való képességgel rendelkezünk; ha el tudunk köteleződni, és szerencsénk is van.

