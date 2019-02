Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak békíteni próbált.","shortLead":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak...","id":"20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f23daa7-9a76-4bfe-b1ea-62b36865bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","timestamp":"2019. február. 08. 20:49","title":"Nem vette be gyógyszereit a férfi, ezért verte agyon élettársát és nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78ccca-a4e3-4778-8c1f-c80d8c28f31c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bbbrrruuuccceee – olvassuk a MoMA PS1 egyik folyosóján a fehér neonfeliratot, és a hozzá tartozó cédulát a munka címével: A nevem mintha a Hold felszínére lenne írva. Egy bizarr reklám vagy cégtábla. Bruce Nauman 1968-as fényinstallációja írás a falon: egy keresztnév, amelyet sokan mások is viselnek, és egy műtárgy, amely a művész nevét és tevékenységét kozmikus távlatokba helyezi és áruvá váltja, miközben viccet csinál a művészkultuszból és a művészetakarásból.","shortLead":"Bbbrrruuuccceee – olvassuk a MoMA PS1 egyik folyosóján a fehér neonfeliratot, és a hozzá tartozó cédulát a munka...","id":"20190209_Bruce_Nauman_dicserete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a78ccca-a4e3-4778-8c1f-c80d8c28f31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26419217-ea55-43bd-8954-53fdb3bbf57b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190209_Bruce_Nauman_dicserete","timestamp":"2019. február. 09. 11:08","title":"Bruce Nauman dicsérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét módba váltja a böngészőt, ha a rendszer is sötét módban fut.","shortLead":"A napokban jelent meg a Google Chrome kísérleti változatában, a Canary-ban egy új funkció, ami automatikusan sötét...","id":"20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe77c94-0f96-4076-b23a-6aedf4303477","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_google_chrome_bongeszo_sotet_mod_windows_10_macos","timestamp":"2019. február. 09. 08:03","title":"Ez a Chrome böngésző új funkciója, amit sokan imádni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9108aec-7bf9-4bb4-8597-2a76522a766a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Röpködtek a milliók Orbán Viktor évértékelőjén, ahol bejelentette az új családvédelmi akciótervet. Bőszen migránsozott - Soros György nevét összesen háromszor mondta ki, a Jobbikkal összefogó baloldal alaposan megkapta. Összefoglalónk.","shortLead":"Röpködtek a milliók Orbán Viktor évértékelőjén, ahol bejelentette az új családvédelmi akciótervet. Bőszen migránsozott...","id":"20190210_Ilyen_tombolas_meg_sosem_volt_Orban_evertekelojen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9108aec-7bf9-4bb4-8597-2a76522a766a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae4e2c-245e-4a0f-9181-a29347c23fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Ilyen_tombolas_meg_sosem_volt_Orban_evertekelojen","timestamp":"2019. február. 10. 17:20","title":"Ilyen tombolás még sosem volt Orbán évértékelőjén - összefoglalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy Miklós a királyt, Kádár János a forradalmat, Orbán Viktor pedig a rendszerváltást.","shortLead":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy...","id":"20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c5dda-a3e1-41f2-9ec4-1355be539472","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","timestamp":"2019. február. 10. 10:00","title":"Bozóki András: Orbán elárulta a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erős szél fújt egész nap a londoni Heathrow repülőtéren, s ez sok gép számára megnehezítette a landolást. Mint például a British Airways egyik gépének is. A leszállási manőverről videó is készült. ","shortLead":"Erős szél fújt egész nap a londoni Heathrow repülőtéren, s ez sok gép számára megnehezítette a landolást. Mint például...","id":"20190208_Latvanyosra_sikerult_a_British_Airway_egyik_gepenek_leszallasi_kiserlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4ff8a-254b-44d2-a455-fcf65cd637c2","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Latvanyosra_sikerult_a_British_Airway_egyik_gepenek_leszallasi_kiserlete","timestamp":"2019. február. 08. 20:59","title":"Látványosra sikerült a British Airways egyik gépének leszállási kísérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos mesefigurát.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos...","id":"20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313be1bf-3596-4318-872f-a51a3e2a4e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","timestamp":"2019. február. 08. 20:51","title":"Fitti és Fetti - 50 milliót bukott Schobert Norbi egy animációs tornafilmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]