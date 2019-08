Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","shortLead":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","id":"20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d752e6c-ac90-4f37-a04e-f4d856c57eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:19","title":"A britek többsége támogatja a Brexit végrehajtását \"bármilyen eszközzel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ed751-66e5-4764-ac23-0819574a9f2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német szakemberek közel 200 extra lóerőt találtak a legerősebb gyári változat motorjában. ","shortLead":"A német szakemberek közel 200 extra lóerőt találtak a legerősebb gyári változat motorjában. ","id":"20190812_erositett_kocka_kozel_800_loerore_huztak_a_mercedes_gosztalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ed751-66e5-4764-ac23-0819574a9f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5ea0d-12bb-4658-a60c-1cd0f862d4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_erositett_kocka_kozel_800_loerore_huztak_a_mercedes_gosztalyt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:21","title":"Erősített kocka: közel 800 lóerőre húzták a Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell teljesíteniük az ügyfeleknek. ","shortLead":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell...","id":"20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06606f2-abdd-41c7-a85f-a6b9493570cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:23","title":"Átveheti az Erste az Aegon Lakástakarék ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem. Az elmúlt időszakban miniszteri szinten merült fel, hogy a tulajdonosok akár el is adhatnák az üzemeltetési jogot.","shortLead":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem...","id":"20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83449755-14b9-4f4a-be0f-c92b33be648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:17","title":"Ferihegy vezetése elárulta, miről tárgyalnak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","shortLead":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","id":"20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbed393-eba1-4c5b-8ed4-08c8eb822110","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:48","title":"Több nő szexuális zaklatással vádolja Placido Domingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány megvétózta a 2050-es uniós klímacélt, ezeket ráadásul akkor sem adták ki, mikor Szél Bernadett közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A történet most új epizóddal bővült: a független képviselő beperelte őket.","shortLead":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány...","id":"20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104f93e-3313-4831-8070-e2a30769ecc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:03","title":"Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, mi alapján vétózták meg az uniós klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított Edge böngészőjét, az újdonság bárkinek jól jöhet, legalábbis, ha ért angolul.","shortLead":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított...","id":"20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd7ecc3-c467-4230-a4b0-7cef1412cc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:03","title":"Hangosan olvas: hasznos funkció az iPhone-os Microsoft-böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]