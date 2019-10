Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete; nem nagyon változhat a magyar kormány és az új Európai Bizottság viszonya. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete...","id":"20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6734cecc-2152-48ce-8e1b-31a6e4ebf281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","timestamp":"2019. október. 13. 10:00","title":"És akkor Vajna Tímea közelebb került a 37 milliárdos örökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","shortLead":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","id":"20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d399a2-c62a-4398-a113-cb3586cbbc37","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Keddtől zavaros lesz a víz hat fővárosi kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szerint kizárólag a győzelem elfogadható Azerbajdzsán ellen. ","shortLead":"Marco Rossi szerint kizárólag a győzelem elfogadható Azerbajdzsán ellen. ","id":"20191012_Rossi_nem_gyozzuk_le_Azerbajdzsant_nem_erdemeljuk_meg_az_Ebreszvetelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa970f-ce57-4341-a986-2f02efe3fd65","keywords":null,"link":"/sport/20191012_Rossi_nem_gyozzuk_le_Azerbajdzsant_nem_erdemeljuk_meg_az_Ebreszvetelt","timestamp":"2019. október. 12. 18:01","title":"Rossi: Ha nem győzünk vasárnap, nem érdemeljük meg az Eb-szereplést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917b409d-9312-462e-875f-925d065cbece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint folyamatosan fognak kibukni a hasonló történetek.","shortLead":"A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint folyamatosan fognak kibukni a hasonló történetek.","id":"20191013_szabo_timea_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=917b409d-9312-462e-875f-925d065cbece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0d1901-b33c-4722-8b5d-9f0ac169b97d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_szabo_timea_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 20:50","title":"Szabó Tímea: Ezernyi fideszes Borkai Zsolt van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2016328a-1b54-4a7a-8b83-543aa417085e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","shortLead":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","id":"20191013_Illegalis_ejszakai_gyorsulasi_versenyen_razziaztak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2016328a-1b54-4a7a-8b83-543aa417085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9437d44b-9a1e-4179-96b4-08ccf5b78cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Illegalis_ejszakai_gyorsulasi_versenyen_razziaztak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 13. 09:29","title":"Illegális éjszakai gyorsulási versenyen razziáztak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","shortLead":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ee106-6091-4df2-84da-abc025f1416c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","timestamp":"2019. október. 13. 13:59","title":"Hódmezővásárhelyen szavaztak a legtöbben, Budapest is az országos átlag felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"","category":"vilag","description":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén – tudatta szombat hajnalban a Pentagon.\r

","shortLead":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak...","id":"20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad9cbc-d9f1-4360-a172-eb3d739730d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Kishíján lebombázták a törökök az amerikaiakat Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]