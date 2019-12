Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról. Nem az összeset szedik össze, most csak egy darabért mennek.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség egy olyan missziót tervez, amelynek keretében űrszemetet távolítanak el Föld körüli pályáról...","id":"20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522be4aa-28cc-42c3-a8e4-4e05a05ffdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1df751-9dc6-48f6-9381-433f24ca02b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_clearspace_1_urszemet_vespa_modul_raketa_esa_europai_urugynokseg","timestamp":"2019. december. 18. 11:03","title":"Felküldenek az űrbe egy kis robotot, hogy lehozzon egy 100 kilós szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el - írja friss számában a HVG. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff293471-4848-4ca7-b783-c44ea4404cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Csendben_tuntetik_el_a_botranyos_kifizetohelyeket_a_Fidelitas_kornyekerol","timestamp":"2019. december. 18. 15:56","title":"Csendben, de gyorsan tüntetik el a botrányos kifizetőhelyeket a Fidelitas környékéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni a következő években arra, hogy 2024-25-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe.","shortLead":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni...","id":"20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15aa3cd-8796-4360-8a3d-126b9f8d3b54","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","timestamp":"2019. december. 18. 09:32","title":"Nyílt pályázattal keresik a magyar űrhajóst, az orosztudás alapfeltétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5b8ae2-01f2-4297-81d8-9ba61c1402fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marques Brownlee youtuber minden évben elkészíti kamerás vaktesztjét, amely során a felhasználóknak saját szemükre hagyatkozva kell eldönteniük, melyik fotó a szebb, élesebb, egyszóval: jobb. A videós idén 16 készüléket eresztett egymásnak.","shortLead":"Marques Brownlee youtuber minden évben elkészíti kamerás vaktesztjét, amely során a felhasználóknak saját szemükre...","id":"20191218_iphone_11_pro_kamerateszt_vakteszt_marques_brownlee_mkbhd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5b8ae2-01f2-4297-81d8-9ba61c1402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4823bd-5621-45a7-8e78-1e6d7aef59fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_iphone_11_pro_kamerateszt_vakteszt_marques_brownlee_mkbhd","timestamp":"2019. december. 18. 09:03","title":"Az új iPhone már az első körben csúnyán elvérzett az év legérdekesebb kameratesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik felborult.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik felborult.","id":"20191218_hatan_megserultek_egy_ujpesti_balesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f99ca0-0e36-4975-a522-2406d5f1eb87","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_hatan_megserultek_egy_ujpesti_balesetben","timestamp":"2019. december. 18. 07:48","title":"Hatan megsérültek egy újpesti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére. Patthelyzet van, nyilván ettől nem volt független az a keddi sajtóbemutató, amelyet az Állatkert igazgatója tartott a félkész épületben. ","shortLead":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére...","id":"20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7074f6-1ee4-4ead-8d8d-1344b05451b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Beengedtek a félkész Biodómba, és állítják, nem lesz túl magas a rezsi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell keresni.","shortLead":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell...","id":"20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb4e19-2006-4143-aca0-e3daee1c04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","timestamp":"2019. december. 18. 14:03","title":"Látta már az új Instagram-funkciót? Izgalmasabb sztorikat készíthet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f6dac4-280c-44b3-8725-3c76949b1e9d","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bejött a hazardírozás Boris Johnson brit kormányfőnek, pártja simán megnyerte a kierőszakolt előrehozott választást, végrehajthatja a Brexitet, ám számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Királyság egysége veszélybe kerülhet.","shortLead":"Bejött a hazardírozás Boris Johnson brit kormányfőnek, pártja simán megnyerte a kierőszakolt előrehozott választást...","id":"20191218_Szeretni_bolondulasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f6dac4-280c-44b3-8725-3c76949b1e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45af11cd-d005-40fe-84ca-06c7d7f0604c","keywords":null,"link":"/360/20191218_Szeretni_bolondulasig","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Most lehet igazán dühös Hugh Grant, hogy szándéka ellenére segített győzni Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]