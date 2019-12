Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg szemét termelődik az ünnepek alatt, ennek kapcsán készült az Őrültech című podcast idei utolsó adása, amelyben a korábban Costa Ricán önkénteskedő Eiler Judit vendégeskedett.","shortLead":"Rengeteg szemét termelődik az ünnepek alatt, ennek kapcsán készült az Őrültech című podcast idei utolsó adása, amelyben...","id":"20191222_karacsony_csomagolas_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653dd4-910e-4055-acb9-3a8ac42d7978","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_karacsony_csomagolas_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. december. 22. 21:33","title":"Podcast: Hogyan lehet környezettudatos a karácsonyi csomagolás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe978ed0-cfd1-4aaa-85ec-a59251ee3802","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","timestamp":"2019. december. 22. 12:32","title":"A fideszes polgármesterjelölt elérte, hogy Győrben ne kelljen a híveknek parkolási díjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia is ugyanúgy el van veszve a problémáival, mint bármely más ország. A gazdagok és a nyugdíjasok erősebbek, mint a szegények és a fiatalok; az egybites üzenetek hatásosabbak, mint a komplex programok; a politikai PR pedig csodásan működik, pláne, ha az ellenzék kellő inkompetenciával járul hozzá. Ismerős?","shortLead":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson...","id":"20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0e9fd8-ad0e-4864-8604-e53771a75ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","timestamp":"2019. december. 21. 16:30","title":"Amikor Boris Johnson Orbán Viktort játszik, avagy brit választás magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Volt, ahol le kellett zárni a parkolót a sok vevő miatt.\r

","shortLead":"Volt, ahol le kellett zárni a parkolót a sok vevő miatt.\r

","id":"20191223_Megdolt_a_vasarloi_rekord_aranyvasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b26e7a-8a34-42b6-928f-e0a271f7ce9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Megdolt_a_vasarloi_rekord_aranyvasarnap","timestamp":"2019. december. 23. 06:14","title":"Megdőlt a vásárlói rekord aranyvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23e33d6-3347-4410-a9fa-80ea08a602a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bravúros mentésen vannak túl, miközben minden tartalékuk odalett.","shortLead":"Bravúros mentésen vannak túl, miközben minden tartalékuk odalett.","id":"20191222_82_eves_asszony_eletet_mentette_meg_a_csehul_allo_onkentes_kutatomento_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23e33d6-3347-4410-a9fa-80ea08a602a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40d5cf8-a594-4849-9696-2ca10064a819","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_82_eves_asszony_eletet_mentette_meg_a_csehul_allo_onkentes_kutatomento_szolgalat","timestamp":"2019. december. 22. 13:44","title":"82 éves asszony életét mentette meg a csehül álló önkéntes kutató-mentő szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4301f6-6d97-42aa-b5af-ecb40b2d0014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb túlsúlyos szerelvényt kapcsoltak le a rendőrük. ","shortLead":"Újabb túlsúlyos szerelvényt kapcsoltak le a rendőrük. ","id":"20191221_A_Mercedes_terepjarot_mar_nem_kellett_volna_felrakni_a_trelerre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4301f6-6d97-42aa-b5af-ecb40b2d0014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d13f1f9-7270-4289-84e4-169447d388e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191221_A_Mercedes_terepjarot_mar_nem_kellett_volna_felrakni_a_trelerre","timestamp":"2019. december. 21. 15:25","title":"A Mercedes terepjárót már nem kellett volna felrakni a trélerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ...","id":"20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9fb85-d318-44da-8b75-3f3a197db85a","keywords":null,"link":"/360/20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","timestamp":"2019. december. 22. 16:00","title":"Idén elment Lauda, Fonda és Gott - ők hunytak el 2019-ben a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"December 29-én lesz a találkozó.","shortLead":"December 29-én lesz a találkozó.","id":"20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a33f55-7183-49db-b190-71b7f3bb93fc","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Az_uj_valasztas_jeloltjeirol_egyeztet_Morales_az_argentin_hatar_menten","timestamp":"2019. december. 22. 09:17","title":"Az új választás jelöltjeiről egyeztet Morales az argentin határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]