Napjainkra a világ környezeti, gazdasági, politikai és társadalmi válságba került – ezzel pontosan tisztában vannak kamasz gyermekeink is. Nemcsak hallanak, hanem olvasnak is erről, sőt okoseszközeiknek köszönhetően sokan közülük már véleményt is nyilvánítanak. Van néhány olyan globális téma, amelyek hatása mára a tinikhez is eljutott: a legismertebbek közé tartozik a bolygó túlnépesedése, a digitális dilemmák és a globális felmelegedés kézzelfoghatóvá válása. Mindhárom komoly kihívások elé állítja a tizenévesek szüleit.

Új érzések

Kitágult a világ körülöttünk, ezért könnyebben érzi magát elveszettnek az ember. Ha egy 17 éves sok olyan 17 évesről olvas a neten (mondjuk négyről), aki villámgyorsan futtatott fel egy milliárdos vállalkozást, akkor lúzernek érezheti magát. Ma sokkal könnyebb olyan referenciapontokat találni, amikhez képest lúzernek érezheti magát egy fiatal. Végső soron könnyebb rosszkedvűnek lenni, mint régen.

Gyermekeink abba születtek bele, hogy a korábbi generációk számára megszokott információmennyiség sokszorosát fogadják be. Tabuból és normából is egyre több van, a minták száma megnőtt, a mintacsaládok száma viszont csökken. Mindenre van példa és ellenpélda, új előítéletek és tapasztalatok jelennek meg, sőt új érzelmi kötődések is. Mások a különbségek és a hasonlóságok az azonos korú gyerekek között, mint 15 vagy 20 évvel ezelőtt.

Ma már közhely az is, hogy a házasság régebben rövidebb ideig tartott, mint ma, hiszen az emberek is kevesebbet éltek: viszont ez azt is jelenti, hogy mára nemcsak a házasságnak, de például a szülő–gyermek kapcsolatnak is megnőtt az időtartama. Az ember nem adja katonának a fiát, férjhez a lányát 15 éves korában. Hanem talán még kíséri is a nagykamaszt az iskolába, mert így legalább az autóban beszélget a család, és mert a nagyváros ritmusában ez tűnik kényelmesnek.

Mai boszorkányok

Nem akármilyen kihívások értelmezése és kezelése vár a XXI. században a gyermekeiket nevelő szülőkre. Ezek közül a legnagyobbak: a globális felmelegedés, a túlnépesedés és a növekvő egyenlőtlenségek, a technológia térhódításával terjedő digitális talajvesztettség érzése. Ma elképedve gondolunk arra, hogy valaha az emberek komolyan hittek a boszorkányok létezésében, és emiatt kínoztak, megégettek embereket.

Néhány év múlva ugyanígy fognak hüledezni az utódaink, amikor kiderül, hogy őseik merő lustaságból milyen felelőtlenül autóztak fel-alá még a XXI. század elején is, és számolatlanul hajigálták a műanyag palackok és szatyrok millióit mezőkre, rétekre, óceánokba. Hamarosan eljön az idő, amikor a XX. századi generációk megértik, belátják, bevallják, mennyire hedonista, pazarló, mit ne mondjunk, dorbézoló életvitelt vittek.

Hogy a globális dilemmákra mi a megoldás, azt együtt kell kitalálnunk. Az viszont kinek-kinek egyéni feladat, hogy mit kezd a szülő azokkal a helyzetekkel, amikor tapasztalja, hogy gyermeke intenzíven és érzékenyen megéli ezeket a dilemmákat, mi több, akár szembesít is bennünket a bolygó és az egyén legújabb kori válságtüneteivel.

