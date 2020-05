Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott munkaadójától azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a kockázatoktól. Hogy szükség lenne rá, azt jól mutatja, hogy az elmúlt hetekben negyedik dolgozó (27%) kapott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt. A Kaspersky szerint az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék dolgozóikat a kiberbiztonság témájában.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét...","id":"20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbcc3bf-22fa-4240-a7a7-2a8cf0e0e1a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","timestamp":"2020. május. 09. 08:03","title":"Az otthonról dolgozók védelemre várnak: a munkavállalók 73%-a nem kapott biztonsági útmutatást a távmunkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata.","shortLead":"A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata.","id":"20200509_Kozeliti_a_negymilliot_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a10eea-4bc4-490a-9bb4-faa332db45a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Kozeliti_a_negymilliot_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 09. 08:20","title":"Közelíti a négymilliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","shortLead":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","id":"20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19662d4e-d79f-4093-affb-d2e262184bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","timestamp":"2020. május. 09. 08:57","title":"Koronavírusos az amerikai alelnök szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt írták a honlapjukon, hogy a cég vagyoni biztosítása teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket.","shortLead":"Azt írták a honlapjukon, hogy a cég vagyoni biztosítása teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket.","id":"20200509_Bezar_a_Robinson_Tours_utazasi_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70934daa-5696-42aa-b0d2-2cf864fb0907","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Bezar_a_Robinson_Tours_utazasi_iroda","timestamp":"2020. május. 09. 12:29","title":"Bezár a Robinson Tours utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta, hogy a parlamentben számonkérjék a román elnököt a magyarellenes mondatai miatt. A Momentum - amelynek képviselői egy EP-frakcióban ülnek az USR-esekkel - megdöbbent, és csak akkor hajlandó további együttműködésre, ha az USR magyarbarát politikát fog folytatni.","shortLead":"Az USR nevű román párt elnöke arról írt, hogy Székelyföld autonómiája lehetetlen, a párt képviselője pedig leszavazta...","id":"20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5622ef85-43fc-4bda-82cb-a5f6d7a597bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_FeketeGyor_Momentum_roman_usr_magyarellenesseg","timestamp":"2020. május. 10. 11:59","title":"Fekete-Győr üzent a Momentum román szövetségeseinek: Semmilyen magyarellenesség nem elfogadható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiában óvatosan megkezdődik a korlátozások feloldása, de a találgatás is, hogy vajon mit hoznak majd az elkövetkező hetek, hónapok. A belpolitikai harcoknak a vírus meg se kottyant. ","shortLead":"Szlovákiában óvatosan megkezdődik a korlátozások feloldása, de a találgatás is, hogy vajon mit hoznak majd...","id":"20200509_Szeretettel_Pozsinybol_A_koronavirus_valsag_tanulsagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2579adcc-0e16-4e75-ab03-f68d93c8ff45","keywords":null,"link":"/360/20200509_Szeretettel_Pozsinybol_A_koronavirus_valsag_tanulsagai","timestamp":"2020. május. 09. 14:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A járványgörbe laposodik, a politikai nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek a szigetországba – közölte több brit légitársaság is kormányforrásokra hivatkozva. Az egyetlen kivételt Írország jelenti. A szakértők szerint, ha a döntést bejelentik, annak súlyos gazdasági következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek...","id":"20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4570b9e0-4b48-4ba5-89dd-ff536bb71e40","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Kéthetes karantén vár a Nagy-Britanniába érkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő ellen biciklivel vonultak fel az emberek a szlovén fővárosban.

","shortLead":"A kormányfő ellen biciklivel vonultak fel az emberek a szlovén fővárosban.

","id":"20200509_A_szabadsagjogokat_feltik_a_jarvany_idejen_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f29ee61-ea1b-4fd4-8053-387e6ea4a0bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_A_szabadsagjogokat_feltik_a_jarvany_idejen_Szloveniaban","timestamp":"2020. május. 09. 14:08","title":"A szabadságjogokat féltik a járvány idején Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]