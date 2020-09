Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","shortLead":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","id":"20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e4ed74-cb3d-402c-bc27-6314bd45f5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:48","title":"A TikTok javára döntöt egy amerikai bíró, egyelőre letölthető marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968a4a29-60d3-4da5-be6d-716b87e6f28f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soós Zoltán új várost nem, de új szemléletet ígér a következő négy évre. Az RMDSZ jelöltjei nagyjából 200 településen nyertek. ","shortLead":"Soós Zoltán új várost nem, de új szemléletet ígér a következő négy évre. Az RMDSZ jelöltjei nagyjából 200 településen...","id":"20200928_soos_zoltan_marosvasarhely_onkormanyzati_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968a4a29-60d3-4da5-be6d-716b87e6f28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe839a-b485-4c10-95ee-d2d440703ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_soos_zoltan_marosvasarhely_onkormanyzati_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:13","title":"Marosvásárhelynek húsz év után újra magyar polgármestere van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","shortLead":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","id":"20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd47ba69-789a-47de-bbfd-afaae8dfcc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","timestamp":"2020. szeptember. 28. 22:33","title":"Véget ér egy korszak: 11 év után végleg beszántják a Farmville-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal kapcsolatos szabályozásán.","shortLead":"Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal...","id":"20200928_apple_epic_games_coalition_for_app_fairness_protonmail_spotify_deezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37368f19-3fd7-4b0a-b3d7-0501dbeb0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1861cdfa-4e76-4c2e-8223-65db65abc939","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_apple_epic_games_coalition_for_app_fairness_protonmail_spotify_deezer","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:03","title":"Mozgalmat indított az Epic Games, hogy kikényszerítse a változást az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","shortLead":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","id":"20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1ff4c7-e347-4e49-b2c3-a3d8ffb9e264","keywords":null,"link":"/elet/20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:53","title":"David Attenborough karanténprogramját mi is megirigyelhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef48899-b374-4423-b70b-b33b008dfd9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Webes API-kat fejleszt a Microsoft, hogy ne kelljen választanuk a fejlesztőknek az összehajtható és összecsukható telefonok között, a webtartalmak pedig felismerjék az újdonságokban rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Webes API-kat fejleszt a Microsoft, hogy ne kelljen választanuk a fejlesztőknek az összehajtható és összecsukható...","id":"20200927_uj_microsoft_api_osszehajthato_es_osszecsukhato_eszkozokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef48899-b374-4423-b70b-b33b008dfd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f1e43d-9f61-45c9-87cc-4b94c6c769a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_uj_microsoft_api_osszehajthato_es_osszecsukhato_eszkozokre","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:03","title":"Lépett a Microsoft, végre értelmes dolgok jöhetnek az összecsukható és összehajtható telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható) időutazásszerű élményben lehet részünk. Kevés olyan játék van ugyanis, amely ennyire látványosan mutatná be a PC-s grafika fejlődését.","shortLead":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható...","id":"20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53f27e9-9e12-4f9c-bd63-6648a53756a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:03","title":"38 év PC-történelem egyetlen videón: honnan hova jutott a kultjáték Flight Simulator?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","shortLead":"A német tartomány vezetőjének megtetszett a héten bejelentett kaliforniai törvény. ","id":"20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2673158b-3d44-467d-bca1-5bd16dedbb2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bajororszagban_is_betiltanak_15_ev_mulva_a_hagyomanyos_meghajtasu_autok_forgalmazasat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:55","title":"Bajorország kormányfője betiltaná 2035-től a hagyományos meghajtású autók forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]