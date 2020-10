Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d102c45-e596-4c2e-8f44-d80b2cd32231","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Magyarország a keleti blokk országainak az élen indult a szabadság határainak felderítésére, és sajátos utat járt be az átalakulás során. A szovjet típusú rendszer hazai ellenzéke már évekkel a szabad választások meghirdetése előtt rivalizáló csoportokra szakadt, és ez éppúgy ősforrása lehet a demokrácia későbbi, fokozatos leépülésének, mint az, hogy a sajátos tárgyalásos jelleget öltő rendszer-átalakításból a társadalom zöme kimaradt. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának második részében a belpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Magyarország a keleti blokk országainak az élen indult a szabadság határainak felderítésére, és sajátos utat járt be...","id":"20201003_Targyalasos_forradalom__Drotvago_sorozat_2_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d102c45-e596-4c2e-8f44-d80b2cd32231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8a1a32-b526-4bea-9786-68e4bf0d78be","keywords":null,"link":"/360/20201003_Targyalasos_forradalom__Drotvago_sorozat_2_resz","timestamp":"2020. október. 03. 13:30","title":"Az 1989-es tárgyalásos forradalom – Drótvágó sorozat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap Washingtonban az őt kezelő orvoscsoport.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap...","id":"20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27465815-f69c-41db-8ef1-b51d25ef0fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","timestamp":"2020. október. 04. 18:51","title":"Trumpot akár már hétfőn kiengedhetik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel másfél millió forintjába kerül a BKK-nak, hogy kiiktassa a vásárlásra szolgáló gombot.","shortLead":"Közel másfél millió forintjába kerül a BKK-nak, hogy kiiktassa a vásárlásra szolgáló gombot.","id":"20201003_repteri_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cf0eea-10ce-470a-b125-f80478253ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_repteri_busz","timestamp":"2020. október. 03. 14:19","title":"Már nem lehet jegyet venni a reptéri buszra az automatákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023087f6-b183-4a9e-9af0-fb2a09b1a7cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a korábbinál sokkal tisztább hangzást ígér az új Nest Audio okoshangszóróval, melynek mikrofonját a legújabb, személyes adatbiztonságot fókuszba állító trend szerint egy fizikai gombbal kapcsolhatjuk ki.","shortLead":"A Google a korábbinál sokkal tisztább hangzást ígér az új Nest Audio okoshangszóróval, melynek mikrofonját a legújabb...","id":"20201003_google_nest_audio_okoshangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=023087f6-b183-4a9e-9af0-fb2a09b1a7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297105ce-edb5-4f02-9425-ce017db18435","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_google_nest_audio_okoshangszoro","timestamp":"2020. október. 03. 18:03","title":"Miért is okos a Google új hangszórója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","shortLead":"Több százezer svájci frankot nyúlhattak le úgy, hogy egyszerűen átírták a dolgozók bankszámlaszámát.","id":"20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffffb9a-89b0-4c62-ae9d-445e88c7bc52","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Hackerek_loptak_el_svajci_egyetemek_dolgozoinak_beret","timestamp":"2020. október. 04. 15:11","title":"Hackerek lopták el svájci egyetemek dolgozóinak bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf5dab-dec6-4bd6-bb65-71ed2557f3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_is_jo_idore_szamitsunk_de_helyenkent_lehetnek_esok","timestamp":"2020. október. 03. 15:53","title":"Vasárnap jó időre számítsunk, de helyenként eshet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.","shortLead":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi...","id":"20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb07f68-415c-49b4-98f0-6fc8b258799c","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","timestamp":"2020. október. 04. 18:32","title":"Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az SZFE új vezetése, büntetlenséget is ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt bérfeszültséget szül, ha csak az orvosok kapnak jelentős béremelést.","shortLead":"Egyrészt nem csak az orvosokra van szükség az egészségügyben, és nem csak őket terheli a járvány, másrészt...","id":"20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78135b09-9f90-4a52-bafe-44736983725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Az_Egeszsegugyi_Szakszervezet_az_orvosokeval_aranyos_beremelest_ker_minden_dolgozonak","timestamp":"2020. október. 04. 16:03","title":"Az Egészségügyi Szakszervezet az orvosokéval arányos béremelést kér minden dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]