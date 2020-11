Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","shortLead":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9f922-cf48-4bf7-a1bf-adcdf53a830d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 05. 05:46","title":"Az ígért otthonteremtési akcióterv tárgyalásával kezdi a napot a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33661c75-53e5-4a01-b33b-d30c4b5051d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő hiányolta például a tesztek számának növelését.\r

A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","shortLead":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","id":"20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88a0f62-240d-473e-a4b1-763286ec6eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","timestamp":"2020. november. 03. 11:21","title":"4,7 milliárd forintért cserélt gazdát három ikonikus designautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]