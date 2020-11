Engedjék meg, hogy eláruljam önöknek az egyik féltve őrzött műhelytitkomat. Ha valamelyik apaakadémiai előadáson az ösztöneim hirtelen azt súgják, hogy kedves közönségem figyelme valamilyen titokzatos oknál fogva lankadni kezd, nagy levegőt veszek, és elmesélem nekik az egyik legizgalmasabb kutatást, amiről valaha is hallottam.

Történt pedig a napsütéses Jordániában, hogy tudós kollégám, Ahmad Alsheikh Ali 2016-ban elhatározta, utánajár annak a rejtélyes kérdésnek, milyen okok miatt elégedettek vagy éppen elégedetlenek a jordán hölgyek a házasságukkal. Ahmad már sejthetett valamit, mert a vizsgálatában kifejezetten a nők saját édesapjukhoz fűződő viszonyát feszegette.

Felmérésében apák és lányaik korai kötődésének minőségét mérte meg, és vetette össze a feleségek házassági elégedettségével. A tudós világ nem kis meglepetésére a vizsgálat bizony azt mutatta, hogy a jó apa–gyerek kapcsolatban felnőtt lányok sok-sok évvel később boldogabb házasságban éltek, mint kevésbé szerencsés társaik.

Az 1001 éjszaka meséi

Ahmad ötletes kutatása eddig ismeretlen nézőpontból erősítette meg azt a tudásunkat, hogy az apa és gyermeke között az első három évben – mondhatjuk úgy is, hogy az első ezer napban – alakul ki az a fajta alapkötődés, amely bizonyos esetekben akár évtizedekre is meghatározhatja a gyermek további életútját. Na de mégis, hogy lehetséges, hogy ez a kötődés még a lányok házasságának alakulását is befolyásolhatja?

A kutatások szerint a korai időszakban észlelt apai szeretet és pozitív jelenlét mind a fiúk mind pedig a lányok esetében jelentősen megnöveli önbizalmukat és társas készségeiket. Már kisgyermekeknél kimutatható, hogy könnyebben barátkoznak, jobban kommunikálnak, és ügyesebben oldanak meg konfliktushelyzeteket, ha aktív és törődő apa neveli őket.

Józan ésszel is belátható módon az aktív apai nevelésben részesült gyerekeknél csökken a nemi sztereotípiák jelenléte. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az apás fiúk és lányok jobban értik, és könnyebben el is fogadják egymást.

