[{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos tiszti főorvos pedig a többi között a brit mutáns vírusról és arról beszélt, hogy első körben 5 ezer ember beoltására elég vakcina érkezhet Magyarországra. ","shortLead":"Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos...","id":"20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4d1f4-60c8-4502-be3f-edf299b6e064","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_23_eves_a_jarvany_legfiatalabb_aldozata","timestamp":"2020. december. 21. 13:17","title":"Koronavírus: egy 23 éves és egy 28 éves nő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","shortLead":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","id":"20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199cdb2-3f7c-4385-921d-9c7294185eac","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 22. 07:54","title":"Megjelent a rendelet a kijárási tilalom felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és az ingatlanpiacon is érdekelt, de mostanában leginkább GreenGo nevű, rövid távra bérelhető elektromos autókat kínáló szolgáltatására koncentrál. Már húsz éve is nyugdíjazta magát, most mégis mindent elkövet, hogy talpon tartsa vállalkozásait, és ne kelljen sokakat elbocsátania.","shortLead":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és...","id":"20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6032012d-4f60-4234-84ff-11c3a1ed3558","keywords":null,"link":"/360/20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Nobilis Kristóf: Senkinek sem kívánok ilyen „év üzletét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","shortLead":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","id":"20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532bbea1-8956-496b-86e3-83ae2f03a9b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. december. 21. 14:28","title":"A hegymászók ruháiból kioldódó vegyületek szennyezik a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kisebb helyeknek szánt támogatások komoly részét önkormányzati fenntartású helyek kapták. 25 ilyen nyertesből 21 kormánypárti vezetésű önkormányzathoz tartozik.","shortLead":"A kisebb helyeknek szánt támogatások komoly részét önkormányzati fenntartású helyek kapták. 25 ilyen nyertesből 21...","id":"20201221_klubtamogatasi_palyazat_demeter_szilard_durer_kert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad8516c-350d-4560-b053-03091b8725f0","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_klubtamogatasi_palyazat_demeter_szilard_durer_kert","timestamp":"2020. december. 21. 20:36","title":"Telex: Taroltak a kormánypárti önkormányzatok a klubok megmentéséért kiírt pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","shortLead":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","id":"20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169045b2-3466-4426-a96f-e22793fd5371","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","timestamp":"2020. december. 20. 20:01","title":"Súlyos balesetet élt túl két fiatal Mélykútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie. Akinek ilyen autója van, tulajdonképpen azt igazolja: a hagyományok arra valók, hogy átlépjünk rajtuk. Az exkluzív kategória megteremtője a Bentley Bentayga, amely nemrég megújult. Kipróbáltuk.","shortLead":"Egy \"ultraluxus városi terepjáró\" tökéletes imidzstermék, miközben a józan ész alapján talán nem is kéne léteznie...","id":"20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c1e53-f4f6-4778-9b11-a6621c0d550b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0850dd-37d0-4eeb-9430-6be11aee2a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_bentley_bentayga_teszt_menetproba_velemeny_luxus_suv","timestamp":"2020. december. 20. 11:00","title":"Felsőbbrendűségi kiáltvány – kipróbáltuk a Bentley Bentaygát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","shortLead":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","id":"20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45a6c-cc70-41ad-8fb9-72ae4f2efd98","keywords":null,"link":"/sport/20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","timestamp":"2020. december. 21. 20:47","title":"Szoboszlai Dominik már most a világ legjobb futballistái között van a Guardian szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]