Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","shortLead":"A férfi késsel fenyegette meg az eladót, 30 ezer forintot sikerült zsákmányolnia.","id":"20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987387c3-83ff-4f11-8240-c8462a3f3de4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Borton_szexshop_Nyiregyhaza","timestamp":"2020. december. 22. 16:33","title":"Hét év fegyházat kapott, mert kirabolt egy szexshopot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb13575-5e41-4965-ab58-f9d382d7bdbe","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201224_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb13575-5e41-4965-ab58-f9d382d7bdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d815ad-0c6d-4f6e-875c-8b2c3c82db7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már a jövő, azaz az iPhone 13 érdekel. Nemrégiben egy koncepcióvideó is készült az egyelőre még nem is létező modellről.","shortLead":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már...","id":"20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9737479-2b7d-4efe-b61d-d55bc943d006","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","timestamp":"2020. december. 23. 09:03","title":"Tetszene, ha ilyen lenne? Koncepcióvideó az iPhone 13-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sok magyar sofőrnek bevásárolnak a kint élők, az egyik kamionosnak inzulint is szereztek.","shortLead":"Sok magyar sofőrnek bevásárolnak a kint élők, az egyik kamionosnak inzulint is szereztek.","id":"20201223_Dover_kikoto_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5d582f-9214-4200-b80e-da0b1bb5e322","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Dover_kikoto_magyarok","timestamp":"2020. december. 23. 21:33","title":"Angliában élő magyarok próbálnak segíteni a doveri kikötőben veszteglő kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan álltak rá ennek a gyártására, és nem mindenki állt meg egy sima textildarabnál, egyesek (sokkal) tovább gondolták az egyszerű koncepciót, és még üzletet is csináltak belőle.","shortLead":"Kétségtelenül az idei év slágerterméke volt az akár divatkiegészítőként is felfogható, orrot-szájat takaró maszk. Sokan...","id":"202051_orrbaszajba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c689c00a-c148-4d92-80b4-2354f3edc415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f77bcd3-0d4d-434f-b03c-afcbb54a2ebb","keywords":null,"link":"/360/202051_orrbaszajba","timestamp":"2020. december. 22. 16:00","title":"Átlátszó, nyitható, Darth Vaderéhez hasonló: őrült maszkötletek 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","shortLead":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","id":"20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ce019-27ff-4f2e-b1df-960144c4ddc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","timestamp":"2020. december. 22. 11:24","title":"Londoni villanytaxit is lehet hamarosan venni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b28ced9-9a3a-43d1-84ad-0f7087f3a56e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kívül retró, belül szupermodern járgány hatótávja eléri a 400 kilométer. ","shortLead":"A kívül retró, belül szupermodern járgány hatótávja eléri a 400 kilométer. ","id":"20201223_cuki_matchbox_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b28ced9-9a3a-43d1-84ad-0f7087f3a56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cbca87-1d04-4ff6-a1e1-c3c2c688e311","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_cuki_matchbox_villanyauto","timestamp":"2020. december. 23. 09:21","title":"Matchbox formát kapott a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","shortLead":"A kuratórium szerint tavaszi félévet úgy kell megszervezni, hogy az őszi félévet is teljesítsék a hallgatók.","id":"20201223_SZFE_vezetes_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdd16da-ca36-41ad-9dc4-7ba1af898493","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_SZFE_vezetes_oktatas","timestamp":"2020. december. 23. 21:44","title":"SZFE-vezetés: az oktatás február 1-től folytatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]