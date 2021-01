Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","shortLead":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","id":"20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a91dfe-aef1-486b-bedb-3452785598ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:43","title":"Eső, hó, hideg és tél jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradója példákat is hoz arra, máshol hogyan tájékoztatják a közvéleményt a kormány tagjai.","shortLead":"Az RTL Híradója példákat is hoz arra, máshol hogyan tájékoztatják a közvéleményt a kormány tagjai.","id":"20210124_Nem_jellemzo_Europaban_a_magyar_kormanyzati_titkolozas_a_jarvannyal_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812984fb-4c49-404d-b3fd-67ac6c628152","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nem_jellemzo_Europaban_a_magyar_kormanyzati_titkolozas_a_jarvannyal_kapcsolatban","timestamp":"2021. január. 24. 19:15","title":"Nem jellemző Európában a magyar kormányzati titkolózás a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyházak számára a szabadság útja pedig sokkal rémisztőbbnek fest a szolgalelkűségnél, írja szerzőnk. 