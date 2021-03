Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A tornádószerű jelenség kimondottan tiszta időben jön létre. Lefotózta a marsi porördögöt a Perseverance A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen. Kormányinfó: A lazításnak nincs itt az Margócsy István Színes tinták című tanulmánygyűjteménye a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről szól. Megvilágító és provokatív a hazai Petőfi-kutatás apostolának új kötete Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert. Négy uniós állam is gyárthat Szputnyik vakcinát Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa. Megérkezett a teljesen új Peugeot 308 Jean Castex szerint "a járvány hosszabbításokra játszik". Francia miniszterelnök: Beléptünk a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez Az ENSZ szerint Mozambik északi részén drámai a helyzet, a térségben se vízből, se élelmiszerből nincs elég. Gyerekeket fejeztek le iszlamisták Mozambikban A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha a felhasználó nyomtatni akarna. A Microsoft egy újabb frissítéssel orvosolja a gondot – már letölthető. Fontos frissítés érkezett a számítógépéhez, jobb, ha mielőbb telepíti