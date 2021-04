Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői érdekei is ellentmondanak a nagyratörő terveknek.\r

","shortLead":"Orbán Viktor önmagát akadályozza az európai pártalapításnál. Nemcsak egójával kell megküzdenie, hanem kormányfői...","id":"20210407_A_2022es_csapdaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5706cbc-61fe-4d5c-b592-e18e9f412754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb454b3-3289-4213-b0f1-eae49c58e0e9","keywords":null,"link":"/360/20210407_A_2022es_csapdaja","timestamp":"2021. április. 07. 15:00","title":"Orbán és Salvini pókerpartija: ki gyűri maga alá a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ffa4f0-17ce-4266-844c-2365b5589315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úgynevezett Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnokát kapták rajta a csillag használatán. Az ügyészség szerint ezt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon tette.","shortLead":"Az úgynevezett Hagyományőrző Munkásőr Társaság országos parancsnokát kapták rajta a csillag használatán. Az ügyészség...","id":"20210407_voros_csillag_munkasor_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ffa4f0-17ce-4266-844c-2365b5589315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3a4c22-181a-4c50-8ac0-464bb1f2317a","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_voros_csillag_munkasor_vademeles","timestamp":"2021. április. 07. 16:39","title":"Vöröscsillagot használt, vádat emeltek egy munkásőr hagyományőrzővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","id":"20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915e8c2-e24c-4a2b-96e6-3ddee5d6fed2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 16:28","title":"EMA: Lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a ritka trombózisos esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan engedélyezett vakcina, amivel lehet a 16 év felettieket is oltani. Kevesebb mint 200 ezer emberről van szó, viszont a középiskolák és így az egész társadalom védelméhez talán hozzájárulhatna egy ilyen lépés – feltéve, ha elegen regisztrálnak.","shortLead":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan...","id":"20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecac81-9350-4817-9019-a53762ce35e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2021. április. 06. 16:21","title":"Nem tabu a 16 évesek oltása, csak vakcina kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","shortLead":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","id":"20210406_baseball_texas_telthaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254cf348-d639-4772-a5f0-305915da10dd","keywords":null,"link":"/sport/20210406_baseball_texas_telthaz","timestamp":"2021. április. 06. 16:39","title":"38 ezer néző előtt indult újra a sportélet Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti, írja szerzőnk. ","shortLead":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti...","id":"20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005017b-f032-4d00-8435-0694d1ff6796","keywords":null,"link":"/360/20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","timestamp":"2021. április. 07. 13:05","title":"Molnár Péter: Ezért konzervatív mindenki, aki a NER-t ellenzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak kiberbiztonségi szakemberek, melyeket kihasználva a támadók átvehetik a hatalmat a honlap fölött.","shortLead":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak...","id":"20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886f825-9698-4904-8b98-cec6dc0e6106","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","timestamp":"2021. április. 07. 08:03","title":"Több mint 7 millió weboldalhoz kell hozzányúlni két csúnya hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","shortLead":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","id":"20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8e359-17a8-4231-a5f9-eae4c4bc2d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","timestamp":"2021. április. 07. 09:35","title":"Rendeletet módosítottak az államkincstár új elnöke kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]