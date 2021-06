Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","shortLead":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","id":"20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b37e9-0e6a-4c0f-9916-2a3f40545c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","timestamp":"2021. június. 21. 16:55","title":"A HÖOK azt kéri a kormánytól, hogy megint adják ki nyelvvizsga nélkül a diplomákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik legfontosabb pénzpumpát. Összhangban azzal, hogy a jegybank immár nem fűteni, hanem hűteni igyekszik a gazdaságot. Közben azonban a kormány élénkíteni igyekszik, mert máshogy ítéli meg a gazdaság helyzetét, és mert hosszú évek után lehetősége van költekezni.","shortLead":"Vége a jegybank válság miatt bevezetett támogatott hitelprogramjának, az NHP Hajrának, vagyis leállítják az egyik...","id":"20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec3c4a8-a0f3-49c2-8d31-e69be919506b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cdb5c3-cd48-470a-93b0-858206ee19c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rossz_vege_lehet_ha_a_jegybank_fekezni_probal_de_a_kormany_beszerel_meg_egy_gazpedalt","timestamp":"2021. június. 21. 11:29","title":"Rossz vége lehet, hogy amíg a jegybank fékezni próbál, a kormány beszerel még egy gázpedált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta, hogy Eriksen újraélesztése és két vereség után is fel lehet állni a padlóról. Ennek pedig minden olyan csapat is nagyon örülhetett, aki legalább négy pontnál tart már.","shortLead":"Az Eb hétfői meccsein előbb Ausztria bebiztosította a továbbjutását az ukránok ellen, majd Dánia megmutatta...","id":"20210621_Eb_foci_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f224ac-f404-437b-ae47-937c295ba662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27648c6-b200-41c7-8d78-4f563ee98e44","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Eb_foci_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:30","title":"Nem csak Dánia és Ausztria jutott tovább, hanem Svájc, a csehek, az angolok, a svédek és a franciák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő gyerek is védett lesz.","shortLead":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő...","id":"20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad711e1-730e-462a-b115-f57eccb80035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Kevés lehet az indiai vírusmutáns ellen két adag vakcina, újraoltási program indul Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval magasabban is megbízhatóan működik-e egy drón.","shortLead":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval...","id":"202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c306-fde6-412b-8831-d2d2002811ab","keywords":null,"link":"/360/202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","timestamp":"2021. június. 21. 16:00","title":"Ahol a madár sem jár, oda küldenék fel drónjukat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres Attila nem marad társulati tag. ","shortLead":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres...","id":"20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee9ad3-55d2-47d8-b25a-ad4dce62ebc3","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Az az örkényes színész kapta meg a Pünkösti-díjat, aki a legtöbb ellenanyagot termelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]