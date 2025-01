Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","id":"20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e.jpg","index":0,"item":"69241b2d-af81-4eff-a4c1-d3f7579e65e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","timestamp":"2025. január. 15. 15:45","title":"Elfogult volt a bíró, ezért visszaküldték első fokra a Hableány-katasztrófa ügyében zajló büntetőpert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni, hogy saját magát számolja fel – de ez még nem jelenti azt, hogy végleg vége a fenyegetésnek.","shortLead":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni...","id":"20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71.jpg","index":0,"item":"587588ef-3a11-47a1-88bf-264b5ad10eb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","timestamp":"2025. január. 15. 15:03","title":"Kiadta a parancsot az FBI, mire több ezer eszközről törölte magát egy veszélyes kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20b19-7c7b-478d-b679-9f850c6d17ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tragikus évkezdet. ","shortLead":"Tragikus évkezdet. ","id":"20250116_Alig-ket-het-telt-el-az-evbol-de-mar-23-ember-halt-meg-az-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a20b19-7c7b-478d-b679-9f850c6d17ce.jpg","index":0,"item":"3f737a7b-fb79-4fdd-bcc7-9cef26c19a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Alig-ket-het-telt-el-az-evbol-de-mar-23-ember-halt-meg-az-utakon","timestamp":"2025. január. 16. 08:26","title":"Alig két hét telt el az évből, de már 23 ember halt meg az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","shortLead":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","id":"20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"a43767c1-aa85-44b9-824e-80fb465e5ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 10:07","title":"Németországig menekült az egyik legkeresettebb magyar bűnöző, Dortmundban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","shortLead":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","id":"20250115_schengen-koborkutya-happy-end","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a.jpg","index":0,"item":"30d286cb-98e9-4d4e-898a-72785742bd73","keywords":null,"link":"/elet/20250115_schengen-koborkutya-happy-end","timestamp":"2025. január. 15. 15:31","title":"Otthonra lelt a kóbor kutya, amely elsőként kelt át a román–magyar schengeni határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","shortLead":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","id":"20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"d4a859be-8760-4ec7-8608-55fdf67a52d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","timestamp":"2025. január. 15. 09:14","title":"Hideg volt, esett a hó, a MÁV-nál késésekre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","shortLead":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","id":"20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179.jpg","index":0,"item":"d03c4541-54fc-4cee-bfe3-30a28a389dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","timestamp":"2025. január. 15. 12:17","title":"Szállodává alakít egy belvárosi műemlék ingatlant a Tiborcz-közeli magántőkealap projektcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb a kormánypárti képviselő az önkormányzatban, így az óvodában dolgozó képviselő megfenyegetésével próbált faragni az erőviszonyokon az alpolgármester – állítja az érintett.","shortLead":"Kevesebb a kormánypárti képviselő az önkormányzatban, így az óvodában dolgozó képviselő megfenyegetésével próbált...","id":"20250114_Allasaval-zsaroltak-a-fideszesek-a-nyircsaszari-ovonot-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"e7020d09-34e2-4669-a9f0-3e22914cf9ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Allasaval-zsaroltak-a-fideszesek-a-nyircsaszari-ovonot-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 14. 19:08","title":"Megfenyegethették a nyírcsászári óvónő-képviselőt a helyi fideszesek, a rendőrség nyomoz az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]