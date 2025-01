Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","shortLead":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","id":"20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf.jpg","index":0,"item":"e3c178fa-ff2d-408b-b338-624ad1dbecc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","timestamp":"2025. január. 07. 13:09","title":"Csákányos sífelvonón utazó gyerekkel ütközött egy autó Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően meghatározza, mennyire akarnak majd költekezni a magyar háztartások.","shortLead":"Sok múlik a következő hónapok gazdasági környezetének alakulásán, illetve a devizapiaci folyamatokon, ami döntően...","id":"20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff58810-ef21-4624-9c76-1163b528a907.jpg","index":0,"item":"b70e8bc6-df15-401a-a4af-2f426af5602b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_A-kiskereskedelem-jo-negyedevet-zart-de-a-novekedes-lassulhat-2025-ben-az-elemzok-szerint","timestamp":"2025. január. 09. 10:56","title":"A kiskereskedelem jó negyedévet zárt, de a lényeg csak most jön az elemzők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter, aki egyben a kormány szóvivője is. Csád elnöke, Déby tavaly Budapesten a Karmelita kolostorban Orbán Viktor vendége volt.","shortLead":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter...","id":"20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"36e460f7-b378-4dbe-a188-55736f39adac","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","timestamp":"2025. január. 09. 09:16","title":"Lövöldözés volt Csádban az elnöki palotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","shortLead":"A politikus szerint a kormány „a semmit próbálja reformmá sminkelni”.","id":"20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4031dbc-f35d-4916-8d3d-c086c99642cc.jpg","index":0,"item":"0275417b-2c35-4777-93e1-d9e935e60e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Vitezy-David-reakcio-Lazar-Janos-vasutfejlesztes-MAV","timestamp":"2025. január. 09. 08:05","title":"„Naiv, kivitelezhetetlen vagy értelmetlen” – Vitézy Dávid reagált Lázár János vasútfejlesztési ötleteire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","shortLead":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","id":"20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"7ede8872-0619-4fc5-8c68-df242c5eee1b","keywords":null,"link":"/sport/20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","timestamp":"2025. január. 07. 14:39","title":"Arne Slot: Kétlem, hogy Szoboszlai pályára tudna lépni a következő meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De ami késik, nem múlik – közölte a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"De ami késik, nem múlik – közölte a Tisza Párt elnöke.","id":"20250107_magyar-peter-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"ac4e8053-f4c6-4cec-a445-41681b81c367","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_magyar-peter-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:59","title":"Magyar Péter: Rogán Antal felelősségre vonása nem külföldi hatalmak dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A két hét múlva hivatalba lépő elnök úgy is dönthet, hogy figyelmen kívül hagyja az átvilágítás eredményét.","shortLead":"A két hét múlva hivatalba lépő elnök úgy is dönthet, hogy figyelmen kívül hagyja az átvilágítás eredményét.","id":"20250107_gorka-sebestyen-nemzetbiztonsagi-atvilagitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8.jpg","index":0,"item":"63573656-66ff-4452-b62f-8cc79711f7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_gorka-sebestyen-nemzetbiztonsagi-atvilagitas","timestamp":"2025. január. 07. 15:04","title":"Gorka Sebestyén korábban elbukott az átvilágításon, most mégis magas pozícióba kerülhet Trump mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","shortLead":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","id":"20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b.jpg","index":0,"item":"c8a91d7e-ba9d-4fd9-a2a2-6ec1931d832d","keywords":null,"link":"/sport/20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","timestamp":"2025. január. 07. 17:07","title":"Kizárták a legsikeresebb focicsapatot, a Kuangcsou FC-t a kínai bajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]