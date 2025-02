Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is meg kell védenie a liberális demokráciát, vagyis utóbbi számára kell veszélytelenné tenni a világot, és nem az autokráciának.","shortLead":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is...","id":"20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0dc89fda-e061-45fa-8169-8b3a0d74d74c","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 07:45","title":"Gideon Rachman: Trump biztonságos világot akar a tekintélyuralom számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig húzódott a kinevezése. ","shortLead":"Két évig húzódott a kinevezése. ","id":"20250224_Sandor-Fegyir-lett-ukrajna-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"5871b4f8-6b41-48e8-b287-e8f5b045df7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sandor-Fegyir-lett-ukrajna-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 24. 13:34","title":"Sándor Fegyir lett Ukrajna budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha mindenki részt vehet a sporteseményeken, mintha valaki kimarad belőlük.","shortLead":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha...","id":"20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7.jpg","index":0,"item":"af30247b-5cae-4a13-bb25-c59206998ec3","keywords":null,"link":"/sport/20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","timestamp":"2025. február. 25. 12:52","title":"Sebastian Coe szerint lehet visszaút az oroszoknak az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai ingatlanfejlesztés bizarr terve.","shortLead":"Trump és rokonsága évek óta üzleti lehetőségként tekint a Közel-Keletre. Ebbe a törekvésbe illeszkedik a gázai...","id":"20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797fe41f-f79c-4127-bf54-27f751c21bd0.jpg","index":0,"item":"677718f3-0ec5-4816-bcd3-916e1eae3628","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-trump-organization-kozel-kelet-kushner-almodnak-es-sapolnak","timestamp":"2025. február. 23. 13:30","title":"Nem a semmiből jött Trump „gázai Riviéra” ötlete: a családja már évek óta szemezget a Közel-Kelettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcaa6-5bd7-46a8-a153-e34d512b3869","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tendert kifejezetten Szőke Gábor Miklós cégére szabták, más nem is indulhatott.","shortLead":"A tendert kifejezetten Szőke Gábor Miklós cégére szabták, más nem is indulhatott.","id":"20250224_Negy-turulszobor-Szoke-Gabor-Miklos-90-millio-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4dcaa6-5bd7-46a8-a153-e34d512b3869.jpg","index":0,"item":"5a3d8423-7b7d-4b33-a0e9-05374fb4ee12","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250224_Negy-turulszobor-Szoke-Gabor-Miklos-90-millio-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. február. 24. 10:39","title":"Négy turulszobrot rendel közel 90 millióért a kormány kedvenc szobrászától a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","id":"20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"94b7038c-4de2-4670-a25f-bfdf78eb8bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","timestamp":"2025. február. 24. 16:29","title":"Elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]