[{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd felügyelőbizottsága szerint viszont semmilyen téves és jogtalan döntés nem történt.","shortLead":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd...","id":"20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d88ca1-69a5-41bf-8a28-c451258a3d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Szemétbotrány: a Zöld Híd felügyelőbizottsága nem talált hibát, a cég mégis kegyvesztett lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2500 fős cégcsoport jön létre Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.","shortLead":"2500 fős cégcsoport jön létre Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.","id":"20181105_Osszejott_a_Szentkiralyi_nagy_uzlete_Balogh_Leventee_a_magyar_Pepsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6c3b0b-34af-44d4-8881-f1d9554b046a","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Osszejott_a_Szentkiralyi_nagy_uzlete_Balogh_Leventee_a_magyar_Pepsi","timestamp":"2018. november. 05. 10:27","title":"Összejött a Szentkirályi nagy üzlete: Balogh Leventéé a magyar Pepsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5d938e-8815-4be4-9c84-2d9511d7ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 42 milliós uniós támogatásból épült, de már nyoma sincs a rallypályának, és a vitorlázótó is kiszáradt a Szabolcs megyei Nagykállón. Az RTL Híradó forgatott a helyszínen.","shortLead":"Több mint 42 milliós uniós támogatásból épült, de már nyoma sincs a rallypályának, és a vitorlázótó is kiszáradt...","id":"20181103_Siri_csond_es_gaz__igy_nez_ki_a_42_millio_forintbol_felhuzott_nem_letezo_rallypalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5d938e-8815-4be4-9c84-2d9511d7ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5adc68-5911-4228-bc92-adfcf9071a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181103_Siri_csond_es_gaz__igy_nez_ki_a_42_millio_forintbol_felhuzott_nem_letezo_rallypalya","timestamp":"2018. november. 03. 21:30","title":"Síri csönd és gaz - így néz ki a 42 millió forintból felhúzott, nem létező rallypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gépnek a korábbi útjai során is problémája volt a sebességmérővel. ","shortLead":"A gépnek a korábbi útjai során is problémája volt a sebességmérővel. ","id":"20181105_Lezuhant_indonezrepulo_a_sebessegmerovel_lehetett_gond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e99f9-bf4b-4322-b161-d0e2e4e146a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Lezuhant_indonezrepulo_a_sebessegmerovel_lehetett_gond","timestamp":"2018. november. 05. 13:43","title":"Lezuhant indonéz repülő: a sebességmérővel lehetett gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni. Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyermeknek joga van anyához és apához, kétharmadhoz köthetik a családoknak járó támogatásokat. A fiatal házasok pedig akár 10 milliós kamatmentes kölcsönt is kaphatnak.","shortLead":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni...","id":"20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be6aa0-01c0-4e8f-8951-14e385b12e79","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","timestamp":"2018. november. 05. 10:32","title":"Itt vannak a családvédelmi nemzeti konzultáció kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","id":"20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2045368-21d7-47dd-84d4-d62d3d825694","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","timestamp":"2018. november. 05. 11:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","shortLead":"E héten 630 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. Ehhez csak öt számot kellett eltalálni, mutatjuk.","id":"20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc5b14-1076-4ec7-a2da-660efd7f1e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. november. 03. 19:23","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]