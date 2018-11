Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikust egy magánszemély és a Fidesz képviselőcsoportjának több tagja is feljelentette.","shortLead":"Az LMP-s politikust egy magánszemély és a Fidesz képviselőcsoportjának több tagja is feljelentette.","id":"20181113_ugyeszseg_nyomozas_feljelentes_demeter_marta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0f29b7-9f9a-4d7e-ac50-7045f562838f","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_ugyeszseg_nyomozas_feljelentes_demeter_marta","timestamp":"2018. november. 13. 13:03","title":"Nyomoz az ügyészség Demeter Márta ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Kirstjen Nielsen nem elég hatékony, ha az illegális bevándorlók visszaszorításáról van szó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Kirstjen Nielsen nem elég hatékony, ha az illegális bevándorlók visszaszorításáról van szó.","id":"20181113_The_Washington_Post_Igazsagugyi_minisztere_utan_belbiztonsagi_miniszteretol_is_megvalna_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cce2e6-d61b-495b-b07e-873b48973adf","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_The_Washington_Post_Igazsagugyi_minisztere_utan_belbiztonsagi_miniszteretol_is_megvalna_Trump","timestamp":"2018. november. 13. 06:15","title":"The Washington Post: Igazságügyi minisztere után belbiztonsági miniszterétől is megválna Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével próbálja be-, illetve hazacsábítani a tőkét Moszkva. Könnyebb lesz tehát belépni a 146 milliós orosz piacra, ám a feltételek továbbra is szigorúak. ","shortLead":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével...","id":"crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca514960-e0f2-4de9-8ce3-71ddfdaeb8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","timestamp":"2018. november. 13. 07:30","title":"Orosz offshore? Régi-új megoldással csábítaná haza a befektetőket Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"3ef2ad7e-992d-4fdd-a52f-d256fd5cd158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szétszedős csapata gyorsan rámozdult az Apple újdonságaira, így hát a 11”-es iPad Próra is sor került. Semmivel sem javítható egyszerűbben, mint a korábban már kivesézett MacBook Air.","shortLead":"Az iFixit szétszedős csapata gyorsan rámozdult az Apple újdonságaira, így hát a 11”-es iPad Próra is sor került...","id":"20181113_apple_ipadpro_2018_teardown_ifixit_bonyolult_javithatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ef2ad7e-992d-4fdd-a52f-d256fd5cd158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a58e3f-8428-4802-99f0-59cda8ba39ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_apple_ipadpro_2018_teardown_ifixit_bonyolult_javithatosag","timestamp":"2018. november. 13. 13:03","title":"Szétszedték gyorsan az új iPad Prót is, és imádkozzon, hogy ne romoljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli köd után sok helyen kisüt a nap, délután viszont akár már záporok is jöhetnek.","shortLead":"A reggeli köd után sok helyen kisüt a nap, délután viszont akár már záporok is jöhetnek.","id":"20181113_Felemas_arcat_mutatja_az_idojaras_kedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119a4770-daba-4c5d-8ef3-58f9ab60c960","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Felemas_arcat_mutatja_az_idojaras_kedden","timestamp":"2018. november. 13. 05:12","title":"Felemás arcát mutatja az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c17caf1-3d93-4299-a371-13fb3f36363d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A feladástól a kézbesítésig követhető lesz a könyvelt postai levélküldemények, azaz az ajánlott és a tértivevényes levelek útja, az ehhez szükséges rendszer kialakítására 5,7 milliárd forintot költenek.","shortLead":"A feladástól a kézbesítésig követhető lesz a könyvelt postai levélküldemények, azaz az ajánlott és a tértivevényes...","id":"20181113_ujitas_magyar_posta_kovetheto_ajanlott_tertivevenyes_kuldemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c17caf1-3d93-4299-a371-13fb3f36363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc0c074-6279-4906-aaa4-08d62623569f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_ujitas_magyar_posta_kovetheto_ajanlott_tertivevenyes_kuldemeny","timestamp":"2018. november. 13. 14:50","title":"Nagy újításra készül a posta: követhetők lesznek a küldemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését a Magyar Tudományos Akadémia. Az MTA honlapján nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a NAT korszerű, gyermekközpontú, a 21. század várható kihívásaira felkészítő folyamatokról szól, de olyan ideális iskolai körülményeket feltételez, amelyek még messze nem biztosítottak a közoktatásban.\r

\r

","shortLead":"A NAT túl gyors bevezetése ellentétes hatást váltana ki, ezért legalább egy évvel elhalasztaná annak bevezetését...","id":"20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24308a-3d3b-4594-87b1-c07bd2f4602a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_Nemzeti_alaptanterv_bevezetesenek_elhalasztasat_javasolja_az_MTA","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"A Nemzeti alaptanterv bevezetésének elhalasztását javasolja az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]