Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most költözik bele a videók automatikus lejátszását biztosító funkció.","shortLead":"A YouTube Premium szolgáltatásban már fél éve létezik, a mindenki által használt alkalmazásba viszont csak most...","id":"20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e65c29-4d12-4041-8e35-8cae11c0178c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_youtube_mobilos_app_videok_lejatszasa","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Megkapja a YouTube az idegesítő funkciót, amit már a Facebookon is mindenki utált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.","shortLead":"A Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el 2018-ban a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb...","id":"20181203_aranylabda_luka_modric","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5cc45d-506a-4fa7-808f-e05394a98bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90039bb-7744-4087-8e52-27ffc9481522","keywords":null,"link":"/sport/20181203_aranylabda_luka_modric","timestamp":"2018. december. 03. 22:32","title":"Megvan az új aranylabdás, Luka Modric az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","shortLead":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","id":"20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc93792-e9d0-4b39-9a3c-dafb1ccb0e97","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","timestamp":"2018. december. 03. 19:09","title":"Megvan Róma idei karácsonyfája, \"töröttke\" – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci Sirin Labs mobilja az első, amelyik kereskedelmi forgalomba kerül.","shortLead":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci...","id":"20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d995036-1945-4c73-9044-b4c7382c8b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","timestamp":"2018. december. 04. 15:03","title":"Már árulják a világ első blockchain mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap. ","shortLead":"A volt birkózó egy hotelben ütött meg valakit vasárnap. ","id":"20181205_Testi_sertes_miatt_nyomoz_a_rendorseg_Deak_Bardos_Mihaly_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00545b82-ae85-44c2-b399-14aeb8e668ad","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Testi_sertes_miatt_nyomoz_a_rendorseg_Deak_Bardos_Mihaly_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:48","title":"Testi sértés miatt nyomoz a rendőrség Deák Bárdos Mihály ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","shortLead":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","id":"20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84350a15-3a12-462b-85e2-2509975dce15","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","timestamp":"2018. december. 05. 08:51","title":"A Ripost nem tudja, mihez kezdjen a karácsonyi terroristákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"Az 1979-ben, Vikidál Gyula énekessel alakult zenekar májusban lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e2b727-a819-4e2e-9ac2-b0d52c9f60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b679ee9-f40d-497e-9373-55d9c4bc53ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Tobb_mint_30_ev_utan_osszeall_az_eredeti_Dinamit","timestamp":"2018. december. 04. 12:02","title":"Több mint 30 év után összeáll az eredeti Dinamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára \"pozitív gyarapodást\" jelent, hogy a CEU jövőre Bécsbe költözik, Heinz-Christian Strache alkancellár viszont bírálta a \"vándoregyetem\" áttelepítését.\r

","shortLead":"Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár szerint az osztrák főváros számára \"pozitív gyarapodást\" jelent, hogy a CEU...","id":"20181204_Az_osztrak_kancellar_orul_a_CEU_erkezesenek_az_alkancellar_mar_kevesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97670831-2ef2-4e55-a5ae-ace1a1e58bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Az_osztrak_kancellar_orul_a_CEU_erkezesenek_az_alkancellar_mar_kevesbe","timestamp":"2018. december. 04. 18:25","title":"Az osztrák kancellár örül a CEU érkezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]