[{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tárkányi Péter aznap jelentette be a rendőrségen a Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr nevű megmozdulását, amikor Donáth Annát, a Momentum alelnökét kiemelték a rendőrök a Kossuth téri tömegből.","shortLead":"Tárkányi Péter aznap jelentette be a rendőrségen a Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr nevű megmozdulását, amikor...","id":"20181220_Egyetlen_tuntetest_sem_szervezett_elotte_a_ferfi_aki_az_egyik_legtobb_embert_vitte_az_utcara_Orban_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c6ef0c-af9b-40ea-99e8-bc4666273b76","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Egyetlen_tuntetest_sem_szervezett_elotte_a_ferfi_aki_az_egyik_legtobb_embert_vitte_az_utcara_Orban_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 13:21","title":"Egyetlen tüntetést sem szervezett előtte a férfi, aki az egyik legtöbb embert vitte az utcára Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem hosszabbítja meg a miédiahatóság. Előbbi most mégis túlélhet. Már ha nekik is megengedik azt a trükköt, amit Andy Vajna rádiójának szabadott.","shortLead":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem...","id":"20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29be6db-419d-4361-891b-e3711fefe903","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","timestamp":"2018. december. 20. 13:28","title":"Megmenekül a Sláger FM, már ha nekik is megengedi a Médiatanács, amit Vajnáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bccf31-4d4d-47f3-88e7-d76353605278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 21. 05:20","title":"Olcsóbb lett a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4f5cd2-0ba6-4a52-91f9-d524a960ec8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisített egy paragrafust, amely szerinte sértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogot.","shortLead":"A testület megsemmisített egy paragrafust, amely szerinte sértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő...","id":"20181220_Alkotmanybirosag_Nem_lehet_ures_formasagga_tenni_a_fellebbezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4f5cd2-0ba6-4a52-91f9-d524a960ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb22afc-5ab5-4120-9608-93f34506f936","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Alkotmanybirosag_Nem_lehet_ures_formasagga_tenni_a_fellebbezest","timestamp":"2018. december. 20. 15:57","title":"Alkotmánybíróság: Nem lehet üres formasággá tenni a fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint a szakmámban; 17 éve, amióta űzöm, soha ennyiszer nem tettem fel magamnak a kérdést: mi értelme az egésznek? Aztán meggyőztem magam.","shortLead":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint...","id":"20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a35478-14b3-426b-a5ad-d1865946c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","timestamp":"2018. december. 20. 12:50","title":"Gyükeri Mercédesz: Önsajnálat az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz, hogy az autósokat a tömegközlekedésre csábítsa.","shortLead":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz...","id":"20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54b7594-0c1c-465f-92e8-c1b6e77e4385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","timestamp":"2018. december. 21. 12:56","title":"Mi kell még, hogy autó helyett vonattal utazzanak az agglomerációból Budapestre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott, 2019-es EP-listájából. A névsort vezető Trócsányi László jelenlegi igazságügyi minisztert annak ellenére jelölhetik uniós biztosnak jövőre, hogy a Magyarországot az Európai Bizottságban jelenleg képviselő Navracsics Tibor erősebb tárcát kaphatna az újrázással, mint az újonc miniszter. ","shortLead":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott...","id":"20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a7fad7-6f7a-43f7-9e4c-249dd2e5cc51","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","timestamp":"2018. december. 20. 17:40","title":"Navracsics–Trócsányi–Bajkai-csere jöhet jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fdaab7-1bc9-4e5d-a059-9f5a7d27e131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint a balesetet az autóbusz sofőrjének figyelmetlensége okozta.","shortLead":"A rendőrség szerint a balesetet az autóbusz sofőrjének figyelmetlensége okozta.","id":"20181221_Fotok_jottek_a_Szerbiaban_kettevagott_busz_baleseterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6fdaab7-1bc9-4e5d-a059-9f5a7d27e131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f7de5-328b-47be-86d1-7e54e2e52842","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_Fotok_jottek_a_Szerbiaban_kettevagott_busz_baleseterol","timestamp":"2018. december. 21. 15:55","title":"Fotók jöttek a Szerbiában kettévágott busz balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]