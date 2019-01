Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","shortLead":"Fölényesen győzött Dánia a félig hazai rendezésű kézilabda-vb-n, ezzel először lett világbajnok.","id":"20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cab076c-34b4-4ebb-9ff6-726589199cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05107ca0-eac0-4c7f-88a4-02b0adf54a9e","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Dania_nyerte_a_kezilabdavbt","timestamp":"2019. január. 27. 19:19","title":"Dánia nyerte a kézilabda-vb-t!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","shortLead":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","id":"20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11292351-9c01-4aca-9c34-3d1c1c9c0a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. január. 28. 11:58","title":"Rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat keres a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e35eaa8-0f48-4842-90a6-4ee482953b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet több helyen 10 fok fölé emelkedik majd.","shortLead":"A hőmérséklet több helyen 10 fok fölé emelkedik majd.","id":"20190129_Tavaszias_ido_koszont_be_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e35eaa8-0f48-4842-90a6-4ee482953b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de565bf6-5e69-4dc5-b84b-5699c9c00048","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Tavaszias_ido_koszont_be_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 29. 06:14","title":"Tavaszias idő köszönt be a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","shortLead":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","id":"20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335aa04-aa5f-4ba5-9ef3-370b3cf27c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","timestamp":"2019. január. 29. 09:05","title":"Váratlan fordulat a Brexit-drámában: már Theresa May is módosítaná a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dc8f4a-be73-4c90-96dc-fc215f25720a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezernél is többen próbáltak megszerezni kétszáz utalványt, a tülekedés két halálos áldozattal járt.","shortLead":"Ezernél is többen próbáltak megszerezni kétszáz utalványt, a tülekedés két halálos áldozattal járt.","id":"20190129_Ket_nyugdijast_agyontaposott_az_etelutalvanyert_tolongo_tomeg_Malajziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dc8f4a-be73-4c90-96dc-fc215f25720a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c18cd-8937-4ca1-b5f4-06998846d17e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Ket_nyugdijast_agyontaposott_az_etelutalvanyert_tolongo_tomeg_Malajziaban","timestamp":"2019. január. 29. 11:42","title":"Két nyugdíjast agyontaposott az ételutalványért tolongó tömeg Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]