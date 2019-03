Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven emberi jogi aktivista és ellenzéki kapott elnöki kegyelmet.","shortLead":"Ötven emberi jogi aktivista és ellenzéki kapott elnöki kegyelmet.","id":"20190316_Az_azeri_elnok_kegyelemben_reszesitett_aktivistakat_es_ellenzekieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a549def8-1a78-4c62-8c05-9e04989d8910","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Az_azeri_elnok_kegyelemben_reszesitett_aktivistakat_es_ellenzekieket","timestamp":"2019. március. 16. 19:29","title":"Az azeri elnök kegyelemben részesített aktivistákat és ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","shortLead":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","id":"20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710d8f3-d13e-4c38-96ed-533a27ca1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","timestamp":"2019. március. 17. 18:36","title":"Kigyulladt a híres párizsi templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú sejtekké, a jelenséget a kínai Tiencsou-1 űrmisszió során végzett egérkísérletekben figyelték meg a kutatók. Eredményeik új perspektívákat nyitnak az űrutazások területén.","shortLead":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú...","id":"20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfbd51-afd1-4a99-baf0-b190cfde62d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","timestamp":"2019. március. 16. 20:03","title":"Kínai tudósok egereket vittek az űrbe, és úgy néz ki, megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","shortLead":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","id":"20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ef1b7-2475-43ae-806c-76d676b70192","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","timestamp":"2019. március. 16. 19:37","title":"Ez az öt szám több mint hárommilliárd forintot érhetett egy telitalálat esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5cbd57-ddf7-4970-a748-9e6c5ab7fbb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok területen kritizálja a kormányt Amerika az elkészült országjelentésben, Orbánék szerint viszont nincs semmi baj.\r

\r

","shortLead":"Sok területen kritizálja a kormányt Amerika az elkészült országjelentésben, Orbánék szerint viszont nincs semmi baj.\r

\r

","id":"20190317_Nem_tette_zsebre_a_kormany_ami_az_amerikai_orszagjelentesben_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5cbd57-ddf7-4970-a748-9e6c5ab7fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd119f5-c4ed-49c5-a06e-a24c13dc9b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Nem_tette_zsebre_a_kormany_ami_az_amerikai_orszagjelentesben_all","timestamp":"2019. március. 17. 20:09","title":"Nem tette zsebre a kormány, ami az amerikai országjelentésben áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","shortLead":"A TEK vizsgálja, hogy a férfi tavaly novemberben merre járt Magyarországon. ","id":"20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2281ca72-df0f-4e19-ba67-4f98bbfe3642","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_lovoldozo","timestamp":"2019. március. 18. 07:43","title":"A TEK is vizsgálja az új-zélandi lövöldöző magyarországi útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","shortLead":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","id":"20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4e540-8131-4f08-a8bf-7813dc9913c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 17. 14:10","title":"Holnaptól megint visszaesik a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét. A tapasztalatokról Alexander Shlykkel, a szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának választási részlegének vezetőjével készített interjút a Népszava.","shortLead":"Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a magyar választásokon is rajta tartotta a szemét...","id":"20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c674ae13-347f-425e-84d4-90e29eb5165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115830b0-fa49-4f0a-abf5-a0dde55eea2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_EBESZ_A_magyar_valasztas_retorikaja_megfelemlito","timestamp":"2019. március. 18. 08:45","title":"EBESZ: A magyar választás retorikája megfélemlítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]