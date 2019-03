Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz hozzányúlni az önkéntes pénztárak rendszeréhez. De hogyan? Erre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz...","id":"20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5084a9e9-553f-48f3-ad34-129b27c64d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","timestamp":"2019. március. 21. 14:02","title":"Jó ötlet, ha az MNB ötletel a nyugdíjrendszer átalakításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF Földgáztároló Zrt.-ben pedig felügyelőbizottsági tag. Most derült ki, hogy két éve a kommunikációs szakembernek több állása is van.","shortLead":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF...","id":"20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc9d0d-ea13-4aeb-8df7-d0026a431d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2019. március. 20. 15:30","title":"Több állami cégbe is beült a Fidesz kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni, mert nemrég három biztonsági rést is találtak az 5G-s kommunikációban.","shortLead":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni...","id":"20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13de868-47d0-4330-8545-ab3234159222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","timestamp":"2019. március. 21. 09:03","title":"Könnyen lehallgathatók lesznek a mobilok? Három nagy hibát is találtak az 5G-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6ae28b-7e28-4eed-8f2f-813bcd0f0cba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t.","shortLead":"Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t.","id":"20190321_kresz_rendorseg_video_baleset_megelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6ae28b-7e28-4eed-8f2f-813bcd0f0cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22c04ef-ca70-4355-bb43-ae80a073a0fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_kresz_rendorseg_video_baleset_megelozes","timestamp":"2019. március. 21. 11:29","title":"Agymenőkkel sokkol a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor egyetem és CEU együttműködésében. Ez azt jelentheti, a CEU maradhat Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor...","id":"20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be304259-d129-4636-99a6-65d1c60c1f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","timestamp":"2019. március. 20. 09:50","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán levélben biztosította a bajorokat, nem tesz keresztbe a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is, milyen processzor kerül a mobilba.","shortLead":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is...","id":"20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936ad57f-c793-436c-b148-c582cb58332e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 21. 13:33","title":"Lesz miből választani: ilyen színekben érkezik a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés született, amely a magyar kormánypárt számára is elfogadható. ","shortLead":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]