[{"available":true,"c_guid":"854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen korábbi vezérigazgatóját Martin Winterkornt, négy másik vezetővel együtt, hivatalosan is vád alá helyezték Németországban a dízelbotrányban feltárt szerepük és más jogsértések miatt.","shortLead":"A Volkswagen korábbi vezérigazgatóját Martin Winterkornt, négy másik vezetővel együtt, hivatalosan is vád alá helyezték...","id":"20190415_martin_winterkorn_volkswagen_dizelbotrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499b8421-c311-4035-8d8e-ad61acd69337","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_martin_winterkorn_volkswagen_dizelbotrany","timestamp":"2019. április. 15. 15:15","title":"Vád alá helyezték a Volkswagen volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre...","id":"20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05615c53-3471-43b5-b7d3-7beaac242ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","timestamp":"2019. április. 15. 16:33","title":"Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622ab89b-5105-47ff-af67-6d13beb47c8b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a második fordulóba a nyíregyházi játékos, miután 7-5, 3-6, 6-1-re legyőzte a grúz Nikoloz Baszilasvilit.\r

","shortLead":"Míg a Google embere hátizsákkal járja a fővárost és készíti a képeket, a Here autókkal kezdi el fotózni a magyar...","id":"20190415_google_maps_terkep_magyarorszag_here_we_go","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6050f7de-1dad-4b2b-b641-c7d77f449198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8535f9ee-8a54-4c30-8107-1a957b8de73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_google_maps_terkep_magyarorszag_here_we_go","timestamp":"2019. április. 15. 14:03","title":"Nem csak a Google hátizsákos embere, egy másik cég is elkezdte feltérképezni Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]